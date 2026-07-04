ONLINE: Kanada - Maroko 0:0, nervózní osmifinále, chybí šance, přibývají karty

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  19:31aktualizováno  19:53
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Roztržka mezi kanadskými a marockými hráči v osmifinále MS. Anglický sudí...

Roztržka mezi kanadskými a marockými hráči v osmifinále MS. Anglický sudí Oliver měl spoustu práce a jen v první půli rozdal šest žlutých karet. | foto: AP

Kanadský útočník Tani Oluwaseyi (vlevo) v akrobatické pozici před marockým...
Marocký obránce Ašraf Hakimí (vpravo) a kanadský záložník Richie Laryea v...
Kanadští fotbalisté těsně před výkopem osmifinále proti Maroku.
Maročtí fotbalisté v čele s kapitánem Hakimím nastupují k osmifinále...
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Jen co se v sobotu brzy ráno středoevropského času Kolumbie stala posledním osmifinalistou, po dalších třinácti hodinách na fotbalovém mistrovství světa začíná boj o postup mezi nejlepších osm týmů planety. V úvodním osmifinále Kanada hraje proti Maroku, duel můžete od 19.00 sledovat v online reportáži.

Kanada je jedním z pořadatelů, v osmifinále jsou i Spojené státy a Mexiko.

Maroko je zase černým koněm turnaje, čili týmem, který není tak slavný, ale musí se s ním počítat. Semifinalisté z Kataru 2022 procházejí šampionátem poměrně jistě, ještě neprohráli a v úvodním kole play off vyřadili po penaltovém rozstřelu favorizované Nizozemce.

Kanada se při třetí účasti na mistrovství světa dočkala prvního vítězství i postupu ze skupiny. Na úvod vyřazovací fáze pak gólem v nastavení udolala Jihoafrickou republiku 1:0. Kanaďané navzdory tomu, že jsou spolupořadatel turnaje, stejně jako v předchozím zápase nebudou hrát doma, tentokrát se představí v Houstonu.

Obě země se se potkaly i na minulém šampionátu v Kataru, Maroko vyhrálo ve skupině 2:1.

Postupující si ve čtvrtfinále zahraje s vítězem duelu mezi Paraguayí a aktuálně největším favoritem turnaje Francií.

MS ve fotbale 2026
4. 7. 2026 19:00
Zápas probíhá
Kanada : Maroko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Crépeau - A. Johnston, L. De Fougerolles, M. Bombito, R. Laryea - T. Buchanan, N. Sigur, S. Eustáquio, A. Ahmed - J. David, T. Oluwaseyi
Sestavy:
J. Bunú - A. Hakimí, I. Diop, R. Halhal, N. Mazráví - A. Búaddí, N. el-Ajnawí, B. Díaz, A. Únahí, B. el-Chanús - I. Sajbárí (22. S. Rahímí)
Náhradníci:
N. Saliba, M. Choinière, J. Shaffelburg, L. Millar, P. David, A. Jones, O. Goodman, C. Larin, J. Osorio, A. Davies, D. St. Clair, D. Cornelius, J. Waterman, J. Nelson
Náhradníci:
K. Munír, A. Tadžnautí, A. al-Kaabí, S. Amrabat, Š. Rijád, A. Saláh ad-Dín, Z. el-Wáhdí, S. el-Murábet, A. Amajmúni, J. Bilamarí, D. Jasín, M. Saadán, A. Sibáí, S. Rahímí, Š. Tálibí
Žluté karty:
40. R. Laryea, 43. J. David
Žluté karty:
20. R. Halhal, 40. A. Hakimí, 45. B. el-Chanús, 45. A. Únahí
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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