Kanaďanky, které byly při všech sedmi dosavadních ženských turnajích pod pěti kruhy ve finále a pětkrát dosáhly na zlato, otevřely skóre po sto sekundách hry díky Brianne Jennerové. V 17. minutě zvýšila Claire Thompsonová.
V závěru druhé třetiny upravila v přesilové hře Fillierová na 3:0 a po 38 sekundách závěrečné části přidala další gól Blayre Turnbullová.
Ve 49. minutě Franziska Feldmeierová překazila ve vlastním oslabení čisté konto brankářce Emerance Maschmeyerové. Výsledek dovršila v početní výhodě kapitánka Kanady Marie-Philip Poulinová.
XXV. zimní olympijské hry
Hokej - ženy (Milán)
Čtvrtfinále:
21:10 čtvrtfinále: Finsko - Švýcarsko