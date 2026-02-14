Cesta za obhajobou pokračuje. Kanaďanky ve čtvrtfinále jasně přehrály Německo

  20:16aktualizováno  20:16
Kanadské hokejistky porazily ve čtvrtfinále olympijských her v Miláně Německo 5:1. V boji o finále obhájkyně triumfu z Pekingu narazí na lepší z dvojice Finsko, Švýcarsko. Druhou dvojici pro pondělní semifinále tvoří Spojené státy se Švédskem, kterému v pátek podlehly Češky.
Kanadské hokejistky slaví výhru nad Německem a postup do semifinále olympijského turnaje.

Kanadské hokejistky slaví výhru nad Německem a postup do semifinále olympijského turnaje. | foto: AP

Kanaďanka Renata Fastová (vlevo) přihrává před bránu ve čtvrtfinále proti Německu.
Německá brankářka Sandra Abstreiterová inkasuje gól ve čtvrtfinále proti Kanadě.
Kanaďanka Sarah Nurseová u mantinelu bojuje s Franziskou Feldmeierovou z Německa.
Kanadské hokejistky slaví gól Claire Thompsonové.
Kanaďanky, které byly při všech sedmi dosavadních ženských turnajích pod pěti kruhy ve finále a pětkrát dosáhly na zlato, otevřely skóre po sto sekundách hry díky Brianne Jennerové. V 17. minutě zvýšila Claire Thompsonová.

V závěru druhé třetiny upravila v přesilové hře Fillierová na 3:0 a po 38 sekundách závěrečné části přidala další gól Blayre Turnbullová.

Ve 49. minutě Franziska Feldmeierová překazila ve vlastním oslabení čisté konto brankářce Emerance Maschmeyerové. Výsledek dovršila v početní výhodě kapitánka Kanady Marie-Philip Poulinová.

XXV. zimní olympijské hry

Hokej - ženy (Milán)

Čtvrtfinále:
Kanada - Německo 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Branky: 2. Jennerová, 17. Thompsonová, 38. Fillierová, 41. Turnbullová, 56. Poulinová - 49. Feldmeierová

21:10 čtvrtfinále: Finsko - Švýcarsko

