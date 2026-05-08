Kanaďané berou na hokejový šampionát Celebriniho, Tavarese či O’Reillyho

Ověnčený úspěchy je také pětatřicetiletý útočník Ryan O’Reilly z Nashvillu, který má ve sbírce triumfy ze šampionátů z let 2015 z Prahy a 2016 z Moskvy a Petrohradu i ze Světového poháru 2016.
Vyhrál také Stanley Cup před sedmi lety se St. Louis. S 23 body (8+15) byl nejproduktivnějším hráčem play off a získal v něm i Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče. Na MS se představí už poosmé. Má i stříbro roku 2017.
Osmatřicetiletý gólman Cam Talbot z Detroitu, obránce Morgan Rielly z Toronta a útočníci Mark Scheifele z Winnipegu jsou mistry světa z roku 2016. Forvardi Connor Brown z New Jersey a Gabriel Vilardi z Winnipegu byli u triumfu na světovém šampionátu v roce 2021 v Rize. Scheifele má i stříbro z roku 2017 z Kolína nad Rýnem a Paříže.
Celebrini byl s pěti góly nejlepším střelcem turnaje pod pěti kruhy, kde Kanada prohrála ve finále s USA. Byl i na loňském mistrovství světa ve Stockholmu a Herningu, kde Kanada vypadla ve čtvrtfinále překvapivě s Dánskem. V této sezoně skončil čtvrtý v produktivitě NHL se 115 body za 45 branek a 70 asistencí z 82 utkání.
Obránce Darnell Nurse z Edmontonu má stříbro z roku 2019 z Bratislavy a Košic. Další bek Zach Whitecloud z Calgary a útočníci Mathew Barzal z New York Islanders a Dylan Cozens z Ottawy jsou vicemistry světa z roku 2022 z Tampere a Helsinek. Whitecloud o rok později získal Stanleyův pohár s Vegas. Barzal v roce 2018 získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL.
Debutovat v kanadské reprezentaci budou brankáři Jet Greaves z Columbusu a osmnáctiletý Jack Ivankovic z University of Michigan, obránce Evan Bouchard z Edmontonu, Dylan DeMelo z Winnipegu, Sam Dickinson ze San Jose, Denton Mateychuk z Columbusu, Parker Wotherspoon z Pittsburghu. Premiéru si odbydou také útočníci Dylan Holloway s Robertem Thomasem ze St. Louis, Emmitt Finnie z Detroitu a Fraser Minten z Bostonu.
Šestadvacetiletý Bouchard, který si v minulých dvou letech zahrál s Oilers finále Stanleyova poháru, byl nejproduktivnějším obráncem této sezony NHL. Vytvořil si maxima s 95 body, 21 góly i 74 asistencemi z 82 utkání.
Hlavní kouč Misha Donskov s asistenty Spencerem Carberym, Ryanem Huskou a D. J. Smithem zařadili do přípravného kempu, který se koná od pátku do pondělka v Paříži, i beka Daniela Renoufa s útočníkem Brendanem O’Donnellem z Mannheimu, který má za sebou působení v Kladně a Kometě Brno, a forvarda Natea Schnarra z Kolína nad Rýnem.
Kanaďané se v neděli v přípravě utkají s Francií. Do šampionátu vstoupí v pátek 15. května proti Švédsku a v dalších duelech skupiny B ve Fribourgu je čekají Itálie, Dánsko, Norsko, Slovinsko, Slovensko a 26. května česká reprezentace.
Nominace hokejistů Kanady
MS ve Fribourgu a Curychu (15.-31. května)
Brankáři: Jet Greaves (Columbus/NHL), Jack Ivankovic (University of Michigan/NCAA), Cam Talbot (Detroit/NHL)
Obránci: Evan Bouchard, Darnell Nurse (oba Edmonton/NHL), Dylan DeMelo (Winnipeg/NHL), Sam Dickinson (San Jose/NHL), Denton Mateychuk (Columbus/NHL), Morgan Rielly (Toronto/NHL), Zach Whitecloud (Calgary/NHL), Parker Wotherspoon (Pittsburgh/NHL)
Útočníci: Dylan Holloway, Robert Thomas (oba St. Louis/NHL), Mark Scheifele, Gabriel Vilardi (oba Winnipeg/NHL), Mathew Barzal (New York Islanders/NHL), Connor Brown (New Jersey/NHL), Macklin Celebrini (San Jose/NHL), Dylan Cozens (Ottawa/NHL), Emmitt Finnie (Detroit/NHL), Fraser Minten (Boston/NHL), Ryan O’Reilly (Nashville/NHL), John Tavares (Toronto/NHL)