ONLINE: Kanada - Švédsko 1:0. První gól mistrovství zapisuje Tavares

Startuje mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Skupina B otevírá šampionát atraktivním zápasem mezi Kanadou a Švédskem, který začíná v 16.20 ve Fribourgu. Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Švédský obránce Rasmus Dahlin odehrává puk do bezpečí těsně před brankovou čarou a napadajícím kanadským útočníkem Nathanem MacKinnonem. | foto: Profimedia.cz

Kanadský tým předvádí hned první den turnaje svůj nablýskaný výběr, který čítá například Sidneyho Crosbyho, Marka Scheifeleho nebo teprve devatenáctiletého Macklina Celebriniho.

Mladý útočník byl po skvělé sezoně v San Jose zvolen kapitánem týmu. Tím podle kanadského svazu zůstane i po dodatečné nominaci Crosbyho, který je častým lídrem reprezentace.

Švédský tým je na vstup do turnaje dobře připravený. Do Švýcarska přiletělo deset posil z NHL, mezi nimiž je největší hvězdou útočník Lucas Raymond z Detroitu, který v letošní sezoně zámořské ligy nasbíral v 80 zápasech 76 bodů (25+51).

Poslední vzájemný zápas se Švédskem ovládla na mistrovství světa 2025 Kanada 5:3. Zámořský celek vyhrál i další dva z posledních pěti střetů (5:3, 4:3P, 2:4, 4:3P, 0:2). Následující utkání odehrají týmy v pátek odpoledne.

Mistrovství světa v hokeji 2026
15. 5. 2026 16:20
Zápas probíhá
Kanada : Švédsko 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
2:21 J. Tavares (D. Nurse, R. Thomas)
Sestavy:
J. Greaves - E. Bouchard, P. Wotherspoon - D. DeMelo, M. Rielly - D. Nurse, Z. Whitecloud - D. Mateychuk - M. Scheifele, M. Celebrini, S. Crosby - G. Vilardi, D. Holloway, R. O’Reilly - R. Thomas, D. Cozens, J. Tavares - C. Brown, F. Minten, P. Martone - D. Mercer
M. Hellberg - J. Larsson, M. Ekholm - O. Ekman-Larsson, A. Johansson - R. Hägg, J. Persson - L. Raymond, I. Stenberg, V. Björck - L. Karlsson, S. Holmström, J. de la Rose - A. Petersson, E. Heineman, O. Sundqvist - J. Berglund, J. Silfverberg, R. Asplund

Vyloučení: 1:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

