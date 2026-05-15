ONLINE: Kanada - Švédsko 1:0. První gól mistrovství zapisuje Tavares

Kanadský tým předvádí hned první den turnaje svůj nablýskaný výběr, který čítá například Sidneyho Crosbyho, Marka Scheifeleho nebo teprve devatenáctiletého Macklina Celebriniho.
ONLINE: Kanada – Švédsko
Utkání MS v hokeji 2026 podrobně sledujeme od 16.20
Mladý útočník byl po skvělé sezoně v San Jose zvolen kapitánem týmu. Tím podle kanadského svazu zůstane i po dodatečné nominaci Crosbyho, který je častým lídrem reprezentace.
Švédský tým je na vstup do turnaje dobře připravený. Do Švýcarska přiletělo deset posil z NHL, mezi nimiž je největší hvězdou útočník Lucas Raymond z Detroitu, který v letošní sezoně zámořské ligy nasbíral v 80 zápasech 76 bodů (25+51).
Poslední vzájemný zápas se Švédskem ovládla na mistrovství světa 2025 Kanada 5:3. Zámořský celek vyhrál i další dva z posledních pěti střetů (5:3, 4:3P, 2:4, 4:3P, 0:2). Následující utkání odehrají týmy v pátek odpoledne.
2:21 J. Tavares (D. Nurse, R. Thomas)
J. Greaves - E. Bouchard, P. Wotherspoon - D. DeMelo, M. Rielly - D. Nurse, Z. Whitecloud - D. Mateychuk - M. Scheifele, M. Celebrini, S. Crosby - G. Vilardi, D. Holloway, R. O’Reilly - R. Thomas, D. Cozens, J. Tavares - C. Brown, F. Minten, P. Martone - D. Mercer
Vyloučení: 1:0, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0