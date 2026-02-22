Na pivo už k snídani. Kvůli hokejovému finále mírní v Kanadě striktní pravidla

Autor:
  9:56aktualizováno  9:56
Lidé v Kanadě si v neděli budou moci dát pivo už k snídani. Jindy striktní zákaz podávání alkoholu před určitou hodinou operativně upravili premiéři některých provincií. Celá země se těší na olympijské hokejové finále mezi Kanadou a USA.
Hosté baru v kanadském Torontu sledují olympijský hokejový turnaj (19. února...

Hosté baru v kanadském Torontu sledují olympijský hokejový turnaj (19. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Kanada poprvé v hokejovém semifinále proti Finsku střílí gól. Obhájci zlata z...
Kanada poprvé v hokejovém semifinále proti Finsku střílí gól. Obhájci zlata z...
Kanada poprvé v hokejovém semifinále proti Finsku střílí gól. Obhájci zlata z...
Kanada poprvé v hokejovém semifinále proti Finsku střílí gól. Obhájci zlata z...
23 fotografií

V nejlidnatější provincii Ontario povolil premiér Doug Ford licencovaným barům a dalším podnikům podávat alkohol už o tři hodiny dřív, než je obvyklé, tedy už v 6 hodin místního času, píše agentura Reuters.

Olympijské finále startuje o dvě hodiny později (asi ve 14:10 SEČ).

„Celá země bude v neděli ráno sledovat, jak náš reprezentační tým hraje o olympijské zlato,“ napsal Ford na síť X, když oznamoval své rozhodnutí o prodeji alkoholu. „Pojďme se všichni spojit, podpořit místní podniky a fandit týmu Kanady,“ dodal.

Pravidlo o prodeji alkoholu uvolnil také premiér západní provincie Britská Kolumbie, bary tak budou moci otevřít kohoutky ještě před tradiční snídaní.

Je to poprvé od Vancouveru 2010, kdy se obě velmoci Kanada a USA utkají v olympijském hokejovém finále. Před 16 lety Kanada vyhrála díky gólu Sidneyho Crosby v prodloužení.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.