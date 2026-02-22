V nejlidnatější provincii Ontario povolil premiér Doug Ford licencovaným barům a dalším podnikům podávat alkohol už o tři hodiny dřív, než je obvyklé, tedy už v 6 hodin místního času, píše agentura Reuters.
Olympijské finále startuje o dvě hodiny později (asi ve 14:10 SEČ).
„Celá země bude v neděli ráno sledovat, jak náš reprezentační tým hraje o olympijské zlato,“ napsal Ford na síť X, když oznamoval své rozhodnutí o prodeji alkoholu. „Pojďme se všichni spojit, podpořit místní podniky a fandit týmu Kanady,“ dodal.
Pravidlo o prodeji alkoholu uvolnil také premiér západní provincie Britská Kolumbie, bary tak budou moci otevřít kohoutky ještě před tradiční snídaní.
Je to poprvé od Vancouveru 2010, kdy se obě velmoci Kanada a USA utkají v olympijském hokejovém finále. Před 16 lety Kanada vyhrála díky gólu Sidneyho Crosby v prodloužení.