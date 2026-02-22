Kanaďané hrají o zlato na olympijských hrách po 12 letech, naposledy v něm účinkovali v ruském Soči. Tehdy zdolali Švédy 3:0. V Pchjongčchangu posléze získali bronz, v Pekingu skončili až šestí po čtvrtfinálové prohře se Švédskem.
Jinak však platí: Pokud se olympiády účastní hráči z NHL, Kanada finále vždycky zvládne. Kromě Soči slavila ještě v Salt Lake City (2002) a ve Vancouveru, v obou případech ke stříbru odkázala Američany.
ONLINE: Kanada – USA
Sledujte finále na ZOH 2026 v Miláně od 14.10 podrobně
Ti tak mají svému rivalovi co vracet.
Mnozí z nich si ke všemu pamatují zhruba rok starou porážku ve finále turnaje Four Nations, kdy v prodloužení rozhodoval Connor McDavid.
„Mezi oběma týmy panuje nevraživost. Posledních mnoho let byli oni tím nejlepším týmem, ale v této pozici teď chceme být my. O tomto zápase může mnoho kluků prohlásit, že je největší, jaký kdy v životě hráli,“ hlásil před utkáním americký forvard Brady Tkachuk.
„Hrajete pro svoji zemi. A to je motivace, která z vás dostane to nejlepší,“ přidal z druhé strany Nathan MacKinnon.
Avšak i Američané vědí, jaké to je uspět. Jsou úřadujícími mistry světa, ovšem triumf pod pěti kruhy už je pořádně zaprášený. Zlato brali ve Squaw Valley v roce 1960 a Lake Placid v roce 1980.
Teď ale hrají ve velké formě. Zvládli všechny překážky, byť jediná pořádná je potkala jen ve čtvrtfinále, kdy zdolali Švédy v prodloužení. Jinak si suverénně poradili s Lotyšskem, Dánskem, Německem a v semifinále také Slovenskem.
To Kanaďané skupinou profičeli podobně bez zádrhelů, ale ve vyřazovací fázi už měli namále. S Českem rozhodovali až v prodloužení, v semifinále proti Finsku jen půl minuty před koncem.
Na předchozí výsledky teď ale nikdo nebere ohled. O úspěchu a neúspěchu rozhodne poslední zápas. Oba celky mají stejné nastavení. Buď zlato, nebo nic. Tak kdo se bude radovat?