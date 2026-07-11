Dostál si v Montrealu dojel pro nejlepší výsledek v sezoně, byl třetí na kilometru

Dostál se do finále A na kilometru probojoval v letošním Světovém poháru poprvé. Jako obvykle začal pomaleji, ale postupně se propracoval dopředu. Na mezičase 250 metrů před cílem už byl čtvrtý a mohutným závěrem dotíral i na vedoucí dvojici. K tomu, aby porazil alespoň Greena, mu chyběl kousek.
Dostál, jenž na kilometru skončil čtvrtý na červnovém mistrovství Evropy, řešil v Montrealu problémy s vybavením. Po rozjížďce zjistil, že má zlomený list pádla, a musel pádlo měnit. Nově nastavoval jeho délku i úhel. „To na pohodě nepřidá. Věděl jsem, že když pojedu za svoje, tak nebudu mít moc šanci bojovat o přední umístění,“ uvedl v nahrávce pro média.
Proto zvolil taktiku, při které šetřil síly. „Měl jsem dráhu vedle Australana Greena, celý závod jsem jel na vlně, až posledních 200 metrů jsem přidal do finiše. Ten jsem trošku pokazil, protože Green tam ještě zvedal, tak mě trochu spláchla jeho vlna. Pak jsem trochu litoval, že jsem nezačal o pár metrů dřív, protože by to na to druhé stačilo,“ hodnotil závod, který mu na kilometru přinesl první letošní medaili. V neděli ještě v Montrealu pojede finále na pětistovce.
V bojích o medaile se představila ještě kanoistka Denisa Řáhová, která obsadila pátou příčku na pětistovce. Ztratila více než čtyři sekundy na vítěznou Číňanku Sun Meng-ja. Prala se s náročnými podmínkami.
„Zase foukal proťák, to je znát každý záběr, ten protivítr hrozně bere sílu. Jsem hrozně spokojená, protože páté místo je zatím můj nejlepší výsledek na svěťácích. Na body do olympijské kvalifikace je to super,“ pochvalovala si.