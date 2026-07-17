Křetínský ho v Praze přesvědčil. Kapitán Bowen zůstane ve West Hamu i po sestupu

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  17:06aktualizováno  17:06
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Jarrod Bowen zdraví fandy West Hamu před zápasem.

Jarrod Bowen zdraví fandy West Hamu před zápasem. | foto: Molly DarlingtonReuters

Jarrod Bowen z West Hamu vede míč před Mylesem Lewisem-Skellym z Arsenalu.
Jarrod Bowen se prosadil přes Ladislava Krejčího a z následné střely trefil tyč.
Joao Gomes (vlevo) a Jarrod Bowen.
Hráči West Hamu slaví gól Jarroda Bowena (uprostřed) proti Chelsea.
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Jarrod Bowen bude hrát za londýnský fotbalový klub West Ham i poté, co letos sestoupil z Premier League. Klubový kapitán a zároveň anglický reprezentant uvedl, že ho o pokračování v týmu přesvědčila i schůzka v Praze s většinovým vlastníkem klubu Danielem Křetínským a členem představenstva Jiřím Švarcem.

Devětadvacetiletý Bowen byl součástí mužstva, jež v posledním zápase sezony sestoupilo do druhé ligy, což vyvolalo spekulace o jeho dalším působení v klubu. Ofenzivní hvězda West Hamu se ale dohodla na nespecifikované úpravě kontraktu.

„Letěli jsme do Prahy na setkání s Danielem a Jiřím. Jejich ambice ve smyslu směřování klubu mě velmi zaujaly,“ uvedl Bowen s tím, že hlavním cílem je okamžitý návrat do Premier League.

Podobně se koncem června vyjádřil další dlouholetý hráč klubu Tomáš Souček - bývalý kapitán české reprezentace ve West Hamu zůstal i po sestupu, a až vyléčí zranění z mistrovství světa, chce mu pomoci zpět mezi elitu.

Bowen přišel stejně jako Souček do West Hamu v lednu roku 2020, předtím působil v druholigovém Hullu. Od té doby za United odehrál 280 zápasů a vstřelil 85 branek. Od odchodu Kurta Zoumy v roce 2024 je kapitánem mužstva. V anglické reprezentaci nastoupil k 22 utkáním, do nominace na letošní mistrovství světa se ale nedostal.

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