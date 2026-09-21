Hokejisté bez kouče, fotbalisté bez kapitána. Švýcaři řeší další covidový malér

Bývalý hráč Arsenalu, Mönchengladbachu nebo Leverkusenu tak učinil krátce poté, co o zahájení vyšetřování informovala švýcarská média. K výslechu by se měl Xhaka dostavit začátkem října.
Přijde kvůli tomu o čtyři úvodní zápasy nového ročníku Ligy národů, ve kterých Švýcarsko postupně nastoupí proti Severní Makedonii, Skotsku, Slovinsku a prodloužené reprezentační okno zakončí domácím utkáním se Severní Makedonií.
Nedávno dostal za využití falešného očkovacího certifikátu před olympiádou v roce 2022 čtyřletý zákaz trénování na reprezentační úrovni dlouholetý kouč švýcarských hokejistů Patrick Fischer. Mimo jiné kvůli tomu přišel o domácí mistrovství světa.