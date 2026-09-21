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Hokejisté bez kouče, fotbalisté bez kapitána. Švýcaři řeší další covidový malér

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  13:36aktualizováno  13:36
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Švýcarský záložník Granit Xhaka během mistrovství světa. | foto: AP

Švýcarská fotbalová reprezentace se musí do odvolání obejít bez kapitána Granita Xhaky. Záložník Sunderlandu v době koronavirové pandemie využíval falešné potvrzení o očkování. Třiatřicetiletý záložník se přiznal. „Měl jsem k vakcíně hlubokou nedůvěru a obavy. Proto jsem si opatřil potvrzení o očkování, místo abych svoje otevřené otázky řešil stanovenou cestou,“ napsal na instagramu.

Bývalý hráč Arsenalu, Mönchengladbachu nebo Leverkusenu tak učinil krátce poté, co o zahájení vyšetřování informovala švýcarská média. K výslechu by se měl Xhaka dostavit začátkem října.

Přijde kvůli tomu o čtyři úvodní zápasy nového ročníku Ligy národů, ve kterých Švýcarsko postupně nastoupí proti Severní Makedonii, Skotsku, Slovinsku a prodloužené reprezentační okno zakončí domácím utkáním se Severní Makedonií.

Nedávno dostal za využití falešného očkovacího certifikátu před olympiádou v roce 2022 čtyřletý zákaz trénování na reprezentační úrovni dlouholetý kouč švýcarských hokejistů Patrick Fischer. Mimo jiné kvůli tomu přišel o domácí mistrovství světa.

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