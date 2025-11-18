Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Hráče za chování k fanouškům potrestal

Přístup českých fotbalistů ke skalním fandům národního mužstva má dohru. Na stranu příznivců se postavilo vedení asociace.
„Nikdo z hráčů nestojí nad zemí, kterou má tu čest reprezentovat, a nikdo z hráčů není víc než fanoušek, který věnuje své prostředky, čas i energii, aby podpořil český národní tým,“ oznámilo v prohlášení v úterý odpoledne.
Když v pondělí pozdě večer v Olomouci mezistátní utkání skončilo, hráči obešli tribuny, aby divákům poděkovali. Ignorovali však „kotel“ za bránou, kde se asi dvě stovky fanoušků celé utkání staraly o atmosféru zápasu.
Poté se kapitán Tomáš Souček s obráncem Vladimírem Coufalem pod sektor přece jen vydali, aby fanouškům svůj postoj oznámili. Mezitím jejich spoluhráči zamířili do kabiny.
„Necítili jsme jednotu, že všichni chceme jít za stejným cílem a postoupit na mistrovství světa. Že jsme ke kotli nepřišli všichni, byla naše odpověď,“ vysvětloval Souček následně novinářům.
S jejich postojem nesouhlasil dočasný trenér Jaroslav Köstl. „Nevím přesně, co se stalo. Jen jsem viděl, že tam něco bylo, když tam hráči nešli. Ale než jsem šel k vám na tiskovku, tak jsem s nimi ještě nemluvil. Jen jsem jim řekl, že tohle kopání příkopů nikomu nepomůže. Ať už jedna nebo druhá strana musí udělat krok zpátky a mělo by se dojít ke smíru. Věřím, že se to vyřeší a v baráži nás fanoušci poženou.“
Ještě před pondělní půlnocí se za hráče omlouval generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Druhý den to udělal také výkonný výbor asociace, jakási vláda na fotbalem v Česku.
„Reakce hráčů měla být opačná. Aktivním fanouškům měli poděkovat. Nejen za zápas proti Gibraltaru, ale i za jejich dlouhodobou a neúnavnou podporu v celém kvalifikačním cyklu po řadě nepřesvědčivých výkonů,“ oznámila asociace.
Česko v kalendářním roce 2025 porazilo jen evropské outsidery Gibraltar, Faerské ostrovy či Černou Horu. V přípravě remizovalo se Saúdskou Arábií, utrpělo pětigólový debakl v Chorvatsku a v říjnu ostudně selhalo na Faerských ostrovech. Poté šéfové asociace odvolali trenéra Ivana Haška.
Přesto si tým zajistil druhou příčku v kvalifikační skupině a pořád má šanci bojovat o světový šampionát. Od něj je dva výhry v baráži.
Listopadový program vedl jako dočasný trenér Köstl, tým se s mnoha nováčky v sestavě trápil se San Marinem (1:0), posledním celkem světového pořadí reprezentací. Když v úterý „slavně“ porazil nešťastníky z Gibraltaru, hráči na kritiku fandů za předchozí výkony reagovali uraženě.
„Výkonný výbor zároveň rozhodl, že Tomáš Souček v dalším utkání nepovede tým jako kapitán a hráčům nebudou vyplaceny prémie spojené s kvalifikačním zápasem proti Gibraltaru. Tyto finanční prostředky budou věnovány na pomoc potřebným,“ píše se v prohlášení.
Součka by ve funkci kapitána mohl nahradit Ladislav Krejčí, který je přirozeným lídrem. V listopadu reprezentační program neabsolvoval, protože v kvalifikaci měl trest za žluté karty a proti Gibraltaru hrát nesměl.
49 zápasů jako kapitán
Souček je kapitánem národního mužstva od roku 2021. Na levou paži pásku poprvé navlékl v kvalifikačním utkání proti Belgii (1:1), protože po předchozím zápase s Estonskem kvůli zranění vypadl kapitán Vladimír Darida. Souček ho poté zastoupil od vyřazovacích bojů na mistrovství Evropy 2021. Po šampionátu Darida reprezentační kariéru ukončil a Souček ho v roli kapitána nahradil definitivně.
Tomáš Souček v reprezentaci
Debut: 15. listopadu 2016 v přípravě proti Dánsku (1:1)
Celkový počet startů: 87
Počet zápasů v roli kapitána: 49
Góly: 17
Vrcholné turnaje: 8 zápasů na Euru
Od září 2021 vynechal jen tři mezistátní zápasy: s Estonskem, aby nedostal žlutou kartu, která by ho vyřadila pro baráž o MS ve Švédsku. Loni v přípravě s Maltou, protože šanci dostali výhradně náhradníci a také před rokem proti Gruzii v Lize národů, kdy pykal za žluté karty.
Kapitánskou pásku nenesl ani v zářijovém duelu proti Saúdské Arábii, protože tehdejší trenér Hašek do základní sestavy nasadil náhradníky. Souček hrál jen poslední dvě minuty a nešťastným zásahem rukou se podepsal pod soupeřovo vyrovnání na 1:1.
Jako kapitán vedl národní mužstvo celkem ve 49 mezistátních zápasech. Trenéři Jaroslav Šilhavý a Ivan Hašek si bez něj sestavu nedokázali představit. A rovněž byl pro ně správným kapitánem.
V kabině byl lídrem, vždy ochotně a vstřícně vystupoval směrem k novinářům.
Otázkou je, jestli mu vedení asociace pásku vrátí na případný finálový zápas baráže.