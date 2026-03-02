Kapitánka zlatých amerických hokejistek si v televizi rýpla do Trumpa. Sklidila ovace

Kapitánka amerického týmu Hilary Knightová, která se svými spoluhráčkami ovládla olympijský turnaj hokejistek, si o uplynulém víkendu v pořadu Saturday Night Live rýpla do prezidenta Donalda Trumpa. Navázala tím na rozruch po jeho poznámce, že by musel pozvat do Bílého domu i ženský tým, aby „neriskoval impeachment“.
Ženky hokejový tým USA oslavuje olympijské zlato. Ve finále porazil Kanadu.

Knightová minulý měsíc dovedla americké hokejistky k olympijskému zlatu. Když později triumfovali i muži, prezident Donald Trump hokejistům zavolal do šatny a pozval je do Bílého domu. Současně však utrousil poznámku o tom, že bude muset pozvat také ženy, jinak by riskoval ústavní žalobu a odvolání z funkce. Část hráčů se poznámce zasmála, Knightová ji ale následně označila za „nevkusnou a nešťastnou“.

Zatímco členové z mužského výběru Bílý dům až na několik výjimek minulý týden navštívili, ženský tým v krátkém prohlášení uvedl, že hráčky jsou příliš zaneprázdněné, aby se mohly zúčastnit. „Bylo jim ctí být do pozvání zahrnuty,“ stálo mimo jiné v oficiálním textu, který řada fanoušků i kvůli této formulaci vyhodnotila jako sarkastickou poznámku na adresu prezidenta.

Napětí mezi hokejistkami a Bílým domem se pak přelilo i do víkendového dílu Saturday Night Live (SNL). Kapitánka se zde objevila po boku spoluhráčky Megan Kellerové, autorky vítězného gólu v prodloužení, a také bratrů Jacka a Quinna Hughesových z mužského týmu.

Epizodu SNL moderoval Connor Storrie, hvězda seriálu z hokejového prostředí Spalující rivalita. Zatímco bratři Hughesovi už stáli na pódiu vedle Storrieho, Knightová a Kellerová se k nim připojily za dlouhého potlesku publika. Všichni čtyři měli na sobě dresy USA a na krku zavěšené zlaté medaile.

Knightová hned sáhla po narážce, kterou pochopil každý: „Měly jsme tu být jen my, ale řekly jsme si, že pozveme i kluky.“ Následoval hlasitý aplaus, který ještě prodloužil dodatek Kellerové: „Jo. Chtěly jsme jim dát malou chvilku, aby mohli zazářit.“

Charlie McAvoy spoke on the USA men's team's reaction to Donald Trump's joke about the women's team.

Mnozí hráči z mužského týmu mezitím vyjádřili lítost nad tím, že se Trumpovým poznámkám bezprostředně po olympijském vítězství zasmáli. Charlie McAvoy z Boston Bruins například uvedl, že ho mrzí, jak v tu chvíli zareagovali.

„Rozhodně to neodráží, jak se na ženský tým díváme. Jsme přátelé, vzájemně se podporujeme. Je neuvěřitelné, co dokázaly,“ řekl.

Odezva na Trumpova slova v showbyznysu nepřišla jen z televize. Rapper Flavor Flav oznámil, že letos v létě v Las Vegas uspořádá čtyřdenní akci na oslavu amerických olympijských a paralympijských medailistek. Právě tam mají hokejistky své zlato oficiálně oslavit.

