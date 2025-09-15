Červená a kolaps. Karabec se Šulcem poprvé prohráli, PSG zůstává stoprocentní

Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize přišli o vedení na hřišti Rennes, prohráli 1:3 a poprvé v sezoně ztratili body. Adam Karabec za Olympique nastoupil v základní sestavě a odehrál 67 minut, Pavel Šulc naskočil z lavičky o osm minut později. Paris Saint-Germain díky dvěma gólům Bradleyho Barcoly doma porazili Lens 2:0 a zůstal bez ztráty bodu. Lille v závěru otočilo zápas s Toulouse a po vítězství 2:1 je dva body za stoprocentními lídry z PSG.
Lyonský Morton viděl proti Rennes červenou kartu. Domácí tým jeho vyloučení...

Lyonský Morton viděl proti Rennes červenou kartu. Domácí tým jeho vyloučení potrestal třemi góly. | foto: Profimedia.cz

Bradley Barcola (vpravo) se podílel na skalpu Lens.
Momentka ze zápasu PSG Lens.
Kapitán PSG Hakimi centruje v zápase proti Lens.
Ibrahim Mbaye z PSG (vlevo) proniká do vápna soupeře.
Ve 14. minutě duelu Rennes – Lyon otevřel skóre hostující kapitán Tolisso. Hráči Olympique vývoj utkání kontrolovali až do 76. minuty, kdy byl za tvrdý faul zezadu vyloučen záložník Morton. To už byl minutu na hřišti také český reprezentant Šulc. Domácí převzali otěže a hned o čtyři minuty později srovnal po rohu Roualt. Lví podíl na jeho brance měl sedmnáctiletý útočník Meité.

Stejný hráč pak dokonal obrat v 93. minutě, když se prosmýkl podél brankové čáry a s přispěním teče jednoho z obránců prostřelil brankáře Descampse, který si na míč sáhl a branka mu nakonec byla připsána jako vlastní. Mladík Meité korunoval svůj výkon ještě o dvě minuty později, když hlavou usměrnil do sítě centr Tamariho a pečetil výhru Rennes.

V dresu PSG zářil Barcola, jenž otevřel skóre v závěru úvodní čtvrthodiny a definitivně rozhodl o triumfu Pařížanů šest minut po pauze. Na obě branky francouzského útočníka přihrál Portugalec Vitinha.

Bradley Barcola (vpravo) se podílel na skalpu Lens.

I přes hladké vítězství měl po zápase trenér Luis Enrique důvod k starostem, neboť ve 30. minutě musel kvůli zranění střídat a ve druhém poločase ze stejného důvodu nuceně nahrazoval také obránce I Kang-ina a Beralda.

Lille od 50. minuty prohrávalo na domácím stadionu s Toulouse po brance Magriho. Deset minut před koncem byl ale po osmi minutách na hřišti vyloučen střídající Vossah a hosté dohrávali v deseti. Přesilovku nejprve v 90. minutě využil z penalty Bentaleb a v osmé minutě nastavení otočil skóre ve prospěch Lille mladší bratr Kyliana Mbappého Ethan.

Francouzská Ligue 1
4. kolo 14. 9. 2025 17:15
FC Méty FC Méty : Angers Angers 1:1 (1:0)
Góly:
14. Gbamin
Góly:
90. Abdellí
Sestavy:
Fischer – Kouao, Yegbe, B. Traoré, Alpha Touré – Gbamin, Citaišvili (72. Abuašvili) – Stambouli (85. Deminguet), H. Diallo, Hein (C) – I. Sané (73. Sabaly).
Sestavy:
Koffi – Arcus, Hanin (61. Ekomie), Belqebla (C), O. Camara – Lefort, Raolisoa (80. Kalumba) – Belchdím, Peter, Mouton (71. Abdellí) – Cherif (61. Machine).
Náhradníci:
P. Sy – Colin, Mélières, Guerti, Bokele, Madjo.
Náhradníci:
Zinga – Courcoul, Abdoulaye Bamba, Capelle, Biumla.
Žluté karty:
Žluté karty:
45+2. Belqebla

Rozhodčí: B. Millot – T. Luczynski, L. Reyes

Francouzská Ligue 1
4. kolo 14. 9. 2025 15:00
Lille Lille : Toulouse Toulouse 2:1 (0:0)
Góly:
90. bin Tálib
90+8. Mbappé
Góly:
50. Magri
Sestavy:
Özer – Mándí, Ngoy, Alexsandro (45+2. Mbemba), Perraud – André (C), Mukau (62. Ikamán) – Correia (81. Mbappé), Bouaddi (81. bin Tálib), Fernandez-Pardo (81. Sahraoui) – Giroud.
Sestavy:
Restes – Nicolaisen (C), Methalie (89. Sidibé), McKenzie – Cresswell, Cásseres, Francis (72. Vossah), Hidalgo (55. Messali, 72. Kamanzi) – Magri (89. Sauer), Dønnum, Gboho.
Náhradníci:
Bodart – André Gomes, Santos, Verdonk.
Náhradníci:
Domínguez – Edjouma, Faty, Vignolo.
Žluté karty:
83. Giroud, 90+6. Mbemba
Žluté karty:
56. Restes, 88. Magri
Červené karty:
Červené karty:
80. Vossah

Rozhodčí: Stinat – Rahmouni, Torregrossa

Francouzská Ligue 1
4. kolo 14. 9. 2025 20:45
Stade Rennes Stade Rennes : Olympique Lyon Olympique Lyon 3:1 (0:1)
Góly:
80. Rouault
90+3. Descamps (vla.)
90+5. M. Meïté
Góly:
14. Tolisso
Sestavy:
Samba – Ajt-Búdlál (46. Seidu), Jacquet, Rouault – Frankowski (46. at-Taamarí), Cissé (69. S. Fofana), Rongier (C), Blas (90+9. Nagida), Merlin – Embolo (69. M. Meïté), Lepaul.
Sestavy:
Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton – Merah (74. Šulc), Tolisso (C), M. Fofana (85. Kluivert) – Karabec (67. Ghezzal).
Náhradníci:
Silistrie – Brassier, Wooh, Hateboer.
Náhradníci:
Greif – Tagliafico, A. Moreira, Satriano, Molébé, de Carvalho.
Žluté karty:
26. Frankowski, 47. Seidu
Žluté karty:
43. Tolisso, 53. Maitland-Niles
Červené karty:
Červené karty:
76. Morton

Rozhodčí: Buquet – Zakrani, Berthomieu

Francouzská Ligue 1
4. kolo 14. 9. 2025 17:15
RC Štrasburk RC Štrasburk : Le Havre Le Havre 1:0 (0:0)
Góly:
90+1. Panichelli
Góly:
Sestavy:
Penders – Høgsberg, Mamadou Sarr, Doukouré – Chilwell (46. A. Ouattara), Amougou (46. Amo-Ameyaw), Luís (70. El Mourabet), D. Moreira (82. Godo) – Lemaréchal (46. Páez), Barco – Panichelli.
Sestavy:
Diaw – Négo, Sangante, Lloris, Zouaoui – F. Doucouré (69. Khadra), Kíštá, Abdoulaye Touré (76. Ebonog), Ndiaye (69. Seko), Soumaré – Samatta.
Náhradníci:
Johnsson – S. Coulibaly, Sobol, Ogbonna.
Náhradníci:
Mpasi – Delaine, Mambimbi, Namli, Pizarro, Kinkoue.
Žluté karty:
40. Høgsberg
Žluté karty:
74. Zouaoui
Červené karty:
90+4. Høgsberg
Červené karty:

Rozhodčí: Delajod – Finjean, Evrard

Francouzská Ligue 1
4. kolo 14. 9. 2025 17:15
Stade Brest Stade Brest : Paris FC Paris FC 1:2 (0:2)
Góly:
52. Del Castillo
Góly:
15. Geubbels
34. Marchetti
Sestavy:
Coudert – Lala, Chardonnet, Diaz, Locko (86. Guindo) – Chotard – Doumbia (78. Labeau Lascary), Makalou (68. Dina Ebimbe) – Del Castillo, Ajorque, Baldé (46. Mboup).
Sestavy:
Nkambadio – Chergui (82. Sangui), Mbow, Otávio, De Smet – Marchetti (46. Adama Camara) – M. López, Lees-Melou – Kebbal (87. Kolodziejczak), Geubbels (60. Krasso), Simon (60. Gory).
Náhradníci:
Jauny – Bourgault, Le Cardinal, Le Guen, Zogbé.
Náhradníci:
Trapp – Cafaro, Dicko, J. López.
Žluté karty:
Žluté karty:
23. Marchetti, 51. Lees-Melou
Červené karty:
Červené karty:
84. Otávio
Francouzská Ligue 1
4. kolo 14. 9. 2025 17:15
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Racing Lens Racing Lens 2:0 (1:0)
Góly:
15. Barcola
51. Barcola
Góly:
Sestavy:
Chevalier – Hakimí (C), Zabarnyj, Beraldo (71. Mendes), Hernández – Zaïre-Emery (71. Neves), Vitinha, I Kang-in (57. Mayulu) – Barcola (71. Ruiz), Ramos, Kvaracchelia (30. I. Mbaye).
Sestavy:
Risser – Gradit, Baidoo, Malang Sarr – Aguilar (66. Abdulhamíd), Sangare, Thomasson (C), Udol (80. Bermont) – Thauvin (80. Saïd) – Édouard (66. R. Fofana), Guilavogui (46. Sima).
Náhradníci:
Safonov – N. Kamara, Marquinhos, Pacho.
Náhradníci:
Gurtner – Bulatović, Ganiou, Sotoca.
Žluté karty:
39. Ramos
Žluté karty:
5. Édouard, 18. Thauvin

Rozhodčí: Pignard – Mugnier, Favre

