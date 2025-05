Z designu jedné masky se stalo probírané téma. Když Vejmelka vysvětloval, proč k němu sáhl, krátce odvětil: „To je jednoduché, je to náš současný prezident.“

Částečně se zřejmě vracel i k loňskému domácímu mistrovství, na které Pavel zavítal. Na tribuně třeba zapáleně oslavoval triumf v prvním zápase s Finskem, po zisku mistrovského poháru pak zavítal i do kabiny.

„Myslím, že si zaslouží respekt. On má rád hokej, podporuje nás. Je to dobrý odkaz a samozřejmě každý má politický názor. Ale myslím si, že to je moje věc, co budu mít na masce,“ podotýkal Vejmelka.

Černobílý miniportrét Pavla se nachází na pravé straně jeho masky společně s Karlovým mostem a Hradčany v pozadí. Kousek nad prezidentovou hlavou dále figuruje státní znak.

Výtvarnému zpracování obecně dominují motivy v národních barvách sladěné s betony i zbytkem výstroje.

„Na druhé straně mám zase symboly rodného města Třebíče,“ doplňuje Vejmelka, který s prezidentovým vyobrazením navazuje na loňskou jedničku Lukáše Dostála. Ten si na zadní část masky vybral Tomáše Garrigua Masaryka a nakonec vychytal celkové prvenství.

Čeští hokejisté si na domácím mistrovství světa zahrají o medaile. Spojeným státům americkým oplatili několik čtvrtfinálových porážek včetně té loňské, výhru 1:0 zařídila šťastná přesilovková trefa Pavla Zachy. Na snímku David Pastrňák a Lukáš Dostál. (23. května 2024)

A také se posléze označil jako Pavlův příznivce: „Já to neskrývám, jsem jeho velký fanoušek, takže potkat ho takhle blízko, už jak byl u nás v kabině, je obrovská pocta.“

Jak si teď povede gólman Utahu Vejmelka? Byť hned na úvod MS v divokém utkání se Švýcary začal vlažně a sám si připisoval první inkasovanou branku po šťastné střele obránce Martiho, nakonec zapsal výhru.

„Byl to pro něj těžký zápas. Hodně těžký. Neměl to jednoduché, ale potom nás podržel,“ zdůraznil kouč Radim Rulík. „To jsem i ocenil v kabině, vyzdvihl jsem jeho výkon.“