Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

  11:11aktualizováno  11:11
V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní se prostřednictvím sociálních sítí poprvé ozval svým fanouškům.
„Děkuji všem za slova podpory, která se ke mně dostávají. Moc si toho vážím. Vůbec nerozumím tomu, proč jsem byl obviněn v pět let staré kauze, o které nic nevím a navíc už byla vyřešená,“ vzkázal Vémola.

„S advokátem budeme proti stíhání a vazbě bojovat a pevně věřím, že se to všechno vysvětlí a budu brzy doma s dětma a Lelou. Snažím se všechno zvládat, i když jsem byl v době zadržení zrovna na cestě na operaci se zánětem v čelisti a bolesti trvají. Ještě jednou děkuji a zdravím všechny, kteří při mně stojíte,“ doplnil český Terminátor.

Čtyřicetiletý bijec ukončil svou kariéru profesionálního zápasníka v červnu výhrou nad Attilou Véghem v pražském Edenu. S organizací Oktagon MMA ale nadále spolupracuje: komentuje turnaje a je ústřední postavou projektu Celebrity Series, kde bojuje influencer proti MMA zápasníkovi. První díl se odehraje právě v nedělní O2 areně, kde se střetne vítěz reality show Survivor Pavel Tóth a zkušený bojovník Ondřej Raška.

Ale jak potvrdil promotér Ondřej Novotný v podcastu MMA Letem světem, Vémola u toho nebude. Byť poslední měsíce byl pro Tótha, nováčka v MMA, hlavním mentorem. Teď bude chtít kudrnatý mladík vyhrát i pro něj.

Vémolu navíc trápí zdraví: kvůli zánětu v čelisti měl podstoupit operaci.

Půjde na ni i pod dohledem vězeňské služby?

A jak dlouho bude ještě ve vazbě?

Podle redakce iDNES.cz totiž Národní protidrogová centrála pracuje s verzí, že se Vémola a kontroverzní podnikatel Antonín Beck podíleli na dovozu kokainu do Česka ze zahraničí.

„Já osobně vůbec nevěřím tomu, že by se Karlos něčeho takového účastnil, ani že by byl zapojen s lidmi, se kterými je obviněný, jakkoliv se s Beckem zná. To je ale člověk, kterého v prostředí bojových sportů zná spousta lidí. Pohyboval se kolem scény a jeho syn zápasí,“ řekl Novotný.

„Z mé osobní zkušenosti platí, že kolem Karlose se vždy motali, motají a pravděpodobně budou vždy motat lidé, kteří jsou všelijací. Nikdy jsem ho ale neviděl s drogami, neslyšel jsem ho o nich mluvit ani jsem nic podobného nezažil. Samozřejmě to není důkaz, ale všichni, kdo Karlose znají a mají s ním bližší vztah, jsou z celé situace naprosto konsternováni,“ doplnil šéf Oktagonu.

