„Děkuji všem za slova podpory, která se ke mně dostávají. Moc si toho vážím. Vůbec nerozumím tomu, proč jsem byl obviněn v pět let staré kauze, o které nic nevím a navíc už byla vyřešená,“ vzkázal Vémola.
„S advokátem budeme proti stíhání a vazbě bojovat a pevně věřím, že se to všechno vysvětlí a budu brzy doma s dětma a Lelou. Snažím se všechno zvládat, i když jsem byl v době zadržení zrovna na cestě na operaci se zánětem v čelisti a bolesti trvají. Ještě jednou děkuji a zdravím všechny, kteří při mně stojíte,“ doplnil český Terminátor.
Čtyřicetiletý bijec ukončil svou kariéru profesionálního zápasníka v červnu výhrou nad Attilou Véghem v pražském Edenu. S organizací Oktagon MMA ale nadále spolupracuje: komentuje turnaje a je ústřední postavou projektu Celebrity Series, kde bojuje influencer proti MMA zápasníkovi. První díl se odehraje právě v nedělní O2 areně, kde se střetne vítěz reality show Survivor Pavel Tóth a zkušený bojovník Ondřej Raška.
Ale jak potvrdil promotér Ondřej Novotný v podcastu MMA Letem světem, Vémola u toho nebude. Byť poslední měsíce byl pro Tótha, nováčka v MMA, hlavním mentorem. Teď bude chtít kudrnatý mladík vyhrát i pro něj.
Vémolu navíc trápí zdraví: kvůli zánětu v čelisti měl podstoupit operaci.
Půjde na ni i pod dohledem vězeňské služby?
A jak dlouho bude ještě ve vazbě?
Podle redakce iDNES.cz totiž Národní protidrogová centrála pracuje s verzí, že se Vémola a kontroverzní podnikatel Antonín Beck podíleli na dovozu kokainu do Česka ze zahraničí.
„Já osobně vůbec nevěřím tomu, že by se Karlos něčeho takového účastnil, ani že by byl zapojen s lidmi, se kterými je obviněný, jakkoliv se s Beckem zná. To je ale člověk, kterého v prostředí bojových sportů zná spousta lidí. Pohyboval se kolem scény a jeho syn zápasí,“ řekl Novotný.
„Z mé osobní zkušenosti platí, že kolem Karlose se vždy motali, motají a pravděpodobně budou vždy motat lidé, kteří jsou všelijací. Nikdy jsem ho ale neviděl s drogami, neslyšel jsem ho o nich mluvit ani jsem nic podobného nezažil. Samozřejmě to není důkaz, ale všichni, kdo Karlose znají a mají s ním bližší vztah, jsou z celé situace naprosto konsternováni,“ doplnil šéf Oktagonu.