Liberec - K. Vary 0:1 v prodloužení. Hosté jsou v semifinále, rozhodl Černoch

Autor: ,
  18:14
Hokejisté Karlových Varů uspěli v urputné bitvě s Libercem. Rozhodující čtvrtfinálový zápas vyhráli na ledě soupeře 1:0 v prodloužení a čeká je extraligové semifinále proti Třinci. V čase 71:40 rozhodl kapitán Západočechů Jiří Černoch po přihrávce Petra Tomka
Radek Číp z Karlových Varů ve velké šanci trefil pouze masku gólmana Petra Kváči. | foto: ČTK

Sedmnáctiletý útočník Petr Tomek z Karlových Varů.
Vlevo je Servác Petrovský z Liberce, brání ho Roberts Mamčics z Karlových Varů.
Brankář karlovarských hokejistů Dominik Frodl.
Trenér karlovarských hokejistů Pavel Patera.
8 fotografií

Do semifinále svěřenci kouče Pavla Patery postoupili potřetí v historii a poprvé od roku 2009, kdy vybojoval klub svůj dosud jediný titul. Úvodní dva duely série se odehrají v pátek a v sobotu v aréně Ocelářů.

Liberec – Karlovy Vary

7. zápas čtvrtfinále extraligy podrobně

Podruhé v historii samostatné české extraligy se zápas odehrál bez jediného vyloučení. Prvním byl čtvrtý duel série letošního předkola mezi Českými Budějovicemi a Brnem.

Ve druhém semifinále, jehož obsazení bylo známé již od pondělka, se utkají dva hlavní předsezonní favorité na titul - vítěz základní části Pardubice a Sparta, která absolvovala v předkole i čtvrtfinále maximální počet utkání.

Tipsport extraliga 2025/26
31. 3. 2026 18:00
Konec zápasu
Liberec : K. Vary 0 : 1P
(0 : 0, 0 : 0, 0 : 0, 0 : 1)
Góly:
71:40 J. Černoch (P. Tomek)
Sestavy:
P. Kváča - T. Galvas, R. Šimek - K. Zile, M. Ivan - D. Zeman, L. Ahac - D. Aubrecht - R. Lenc, S. Petrovský, F. Sandberg - J. Weatherby, A. Najman, M. Faško-Rudáš - J. Pérez, A. Musil, J. Pytlík - J. Vlach, F. Jansa, M. Zachar - J. Hujer
D. Frodl - M. Kočí , T. Dello - D. Mikyska, J. Jaks - R. Mamčics, D. Moravec - A. Rulík - P. Tomek, J. Černoch, O. Beránek - D. Šťastný, J. Minárik, R. Číp - A. Lukošik, V. Jiskra, J. Bambula - T. Redlich, R. Sapoušek, F. Koffer - M. Osmík

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 19:26, Počet diváků: 6 532 (87 % z kapacity 7 500)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.