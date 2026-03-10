Siniaková v Indian Wells vyřadila obhájkyni, v osmifinále je i Muchová

Kateřina Siniaková si na turnaji v Indian Wells zahraje minimálně osmifinále. V utkání plném skvělých výměn, zvratů a emocí vyřadila osmnáctiletou obhájkyni titulu Rusku Mirru Andrejevovou po setech 4:6, 7:6, 6:3. Třetí kolo suverénně zvládla také Karolína Muchová, která nedala šanci Antonii Ružičové. Chorvatku porazila za necelou hodinu a čtvrt 6:0, 6:3.
Muchová na kurtu dominovala. Soupeřce nenabídla jediný brejkbol, dala jí dvě esa, z toho jedno při setbolu, a nedopustila se žádné dvojchyby. V první sadě Ružičovou vyprovodila s „kanárem“ za 27 minut.

Druhý set byl vyrovnaný do stavu 3:3. V sedmém gamu se olomoucké rodačce povedl klíčový brejk, vzápětí ho potvrdila čistou hrou a bez problémů duel dovedla do vítězného konce.

V osmifinále může Muchová stejně jako před rokem narazit na světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou, jež se utká ve třetím kole s Marií Sakkariovou. V roce 2023 došla Muchová v Indian Wells ještě o kolo dále.

Turnaj žen v Indian Wells

tvrdý povrch dotace 18 831 450 dolarů

Ženy:
Dvouhra - 3. kolo:
Muchová (13-ČR) - Ružičová (Chorv.) 6:0, 6:3
Siniaková (ČR) - M. Andrejevová (8-Rus.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:3

