Muchová po finálovém tažení v Německu volí odpočinek, v Madridu nenastoupí

Autor: ,
  12:05
Tenistka Karolína Muchová se po finálové účasti ve Stuttgartu odhlásila z turnaje v Madridu, který začíná tento týden. Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce si chce odpočinout před další částí antukové sezony.

Karolína Muchová podává ve finále turnaje ve Stuttgartu. | foto: Reuters

„Po dlouhém týdnu ve Stuttgartu potřebuje mé tělo trochu více času, takže se musím odhlásit z Madridu. Moc mě to mrzí, že tento turnaj vynechám, a už se nemohu dočkat, až se vrátím příští rok,“ napsala na svém Instagramu Muchová.

Finalistka Roland Garros z roku 2023 Muchová usilovala ve Stuttgartu o druhý titul v sezoně a třetí v kariéře. V německé hale porazila mimo jiné poprvé v kariéře Američanku Coco Gauffovou a Ukrajinku Elinu Svitolinovou, nestačila až ve finále na Jelenu Rybakinovou, které podlehla 5:7, 1:6. V žebříčku WTA se vrátila na pozici české jedničky, patří jí 11. místo.

