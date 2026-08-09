Na US Open bez přípravy. Muchová vynechá po Torontu i turnaj v Cincinnati

Muchová podstoupila plánovaný zákrok týden po Wimbledonu, v němž svedla bitvu o trofej v historickém finále na grandslamech s Lindou Noskovou.
Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce poté na svém instagramu zveřejnila fotografii s několika náplastmi na břiše. Dobu rekonvalescence Muchová odhadla na několik týdnů.
Poslední velký turnaj před US Open začne v Cincinnati ve čtvrtek. Grandslam na betonech ve Flushing Meadows by Muchová měla zahájit už 25. srpna ve smíšené čtyřhře, přihlášená je s Jakubem Menšíkem. Hlavní soutěž ve dvouhrách je na programu od 30. srpna.
Na grandslamový titul svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda zatím čeká, finále hrála ještě na antukovém Roland Garros před třemi lety. Na US Open byla dvakrát v semifinále.