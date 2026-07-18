Muchová mění program, čeká ji pauza. Po finále Wimbledonu musela na operaci

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  17:15aktualizováno  17:15
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Karolína Muchová během finále Wimbledonu.

Karolína Muchová během finále Wimbledonu. | foto: Reuters

Karolína Muchová s trofejí pro poraženou finalistku Wimbledonu.
Zklamaná Karolína Muchová po porážce ve finále Wimbledonu.
Zklamaná Karolína Muchová po porážce ve finále Wimbledonu.
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Karolína Muchová podstoupila týden po finálové účasti ve Wimbledonu menší operaci a vynechá srpnový turnaj v Torontu. Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce a šestá tenistka světa to oznámila na instagramu. Nespecifikovala, čeho se chirurgický zákrok týkal.

„Musela jsem podstoupit malou operaci, kvůli níž budu na pár týdnů mimo kurty. Všechno proběhlo dobře a už se věnuji rekonvalescenci,“ uvedla Muchová.

Svěřenkyně trenéra Svena Groenevelda podstoupila chirurgický zákrok pár dní poté, co ve finále Wimbledonu prohrála s krajankou Lindou Noskovou 2:6, 7:5, 3:6.

Prohrála i své druhé grandslamové finále v kariéře. Před třemi lety neuspěla v rozhodujícím utkání na Roland Garros.

Kvůli rekonvalescenci nyní vynechá turnaj WTA 1000 v Torontu, který se uskuteční od 2. do 13. srpna.

„Těšila jsem se zde na svůj debut, ale hlavní je dát se dohromady. Přeji všem skvělý turnaj a nemůžu se dočkat, až vás jednou v Torontu konečně uvidím,“ doplnila Muchová.

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