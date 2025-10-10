„Bylo to skvělé konečně zase hrát, ale tenhle rok byl celkově náročný a moje tělo stále potřebuje čas, aby si zvyklo. Takže pro rok 2025 je to vše, uvidíme se v příští sezoně,“ napsala Plíšková.
V polovině září se na turnaji kategorie WTA125 v Caldas da Rainha představila poprvé od loňského srpna, kdy si v utkání druhého kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové zranila levý kotník. Po neúspěšné léčbě absolvovala dvojnásobná grandslamová finalistka v květnu operaci.
V Portugalsku, kde hrála na divokou kartu, zvítězila nad Francouzkou Tessah Andrianjafitrimovou 6:1, 4:6, 7:5. Ve 2. kole prohrála s Ruskou Polinou Jacenkovou 7:5, 4:6 a 4:6.