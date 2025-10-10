Plíšková už letos hrát nebude, v tenisové kariéře ovšem hodlá pokračovat

  17:21
Bývalá světová jednička Karolína Plíšková, která se v září vrátila k tenisu po více než roční pauze zaviněné zraněním kotníku na menším turnaji v Portugalsku, už se letos na kurtech nepředstaví. Příští rok však hodlá třiatřicetiletá vítězka 17 turnajů WTA v kariéře pokračovat. Plíšková o tom informovala na Instagramu.
Karolína Plíšková na turnaji v Torontu. | foto: Reuters

„Bylo to skvělé konečně zase hrát, ale tenhle rok byl celkově náročný a moje tělo stále potřebuje čas, aby si zvyklo. Takže pro rok 2025 je to vše, uvidíme se v příští sezoně,“ napsala Plíšková.

V polovině září se na turnaji kategorie WTA125 v Caldas da Rainha představila poprvé od loňského srpna, kdy si v utkání druhého kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové zranila levý kotník. Po neúspěšné léčbě absolvovala dvojnásobná grandslamová finalistka v květnu operaci.

V Portugalsku, kde hrála na divokou kartu, zvítězila nad Francouzkou Tessah Andrianjafitrimovou 6:1, 4:6, 7:5. Ve 2. kole prohrála s Ruskou Polinou Jacenkovou 7:5, 4:6 a 4:6.

