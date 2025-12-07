ONLINE: Karviná - Ostrava 0:0, favoritem jsou domácí, potvrdí hosté vzestup?

Když se obě mužstva ze sousedních měst utkala v srpnu, na vítkovickém stadionu v Ostravě zvítězila hostující Karviná.
Ta má z posledních pěti kol čtyři výhry včetně skalpu Sparty, ale také utrpěla šestigólový debakl v Liberci.
Baník po sérii pěti porážek minule porazil Duklu, opustil poslední příčku a hned se mu začalo dýchat líp. Na úspěch ale potřebuje navázat, protože Slovácko v sobotu smetlo Plzeň, a tak jsou ostravští už zase o bod poslední.
Sestavy:
J. Lapeš - S. Boháč, S. Camara, D. Krčík, J. Fleišman - A. Labík, J. Křišťan, E. Ayaosi, D. Samko, S. Šigut - A. Gning
Sestavy:
D. Holec - M. Chaluš, O. Kričfaluši, J. Boula, A. Bewene - M. Kohút, D. Planka, K. Pojezný - D. Buchta, J. Pira, T. Zlatohlávek
Náhradníci:
V. Neuman, J. Fiala, O. Mrózek, L. Ezeh, E. Singhateh, P. Kačor, R. Štorman, J. Chytrý, V. Valošek, O. Condé, Y. Lawali
Náhradníci:
C. Frýdek, V. Budinský, D. Lischka, S. Plavšič, M. Rusnák, A. Munksgaard, D. Owusu, A. Musák, M. Havran, P. Jaroň, Š. Drozd
Přejít na online reportáž
Žluté karty:
17. E. Ayaosi
Žluté karty: