ONLINE: Karviná - Slavia 0:1, domácí šance nevyužili, po standardce je trestá Chorý

Slavia má v sestavě několik změn.
Poprvé hraje od začátku i osmnáctiletý Mubarak Suleiman, jenž se minulý týden v lize poprvé střelecky prosadil. Nastupují také Schranz či Kušej, naopak Provod nebo Zima přibyli na marodku.
Sestava Slavie: Staněk – Douděra, Holeš, Chaloupek, Bořil – Schranz, Sadílek – Kušej, Suleiman, Jurásek – Chorý.
Slavia po úvodním jarním zaváhání v Pardubicích (1:1) snadno porazila Mladou Boleslav (4:0) a před druhou Spartou, která nastoupí v neděli proti Hradci Králové, měla před víkendem pětibodový náskok.
Karviná, která se Slavií dlouhodobě spolupracuje, po zimní přestávce prohrála oba zápasy: s Plzní (0:2) i v Teplicích (0:2). V tabulce ovšem díky vynikajícímu podzimu zůstává v elitní šestce.
Kouč Marek Jarolím v utkání nemůže využít trio hostů ze Slavie – Camaru, Slončíka a Labíka. Kvůli trestu za červenou kartu mu schází také kapitán Fleišman.
Šigut s Ayaosim, kteří se do Slavie budou stěhovat v létě, nastupují od začátku.
J. Lapeš - J. Chytrý, A. Traoré, F. Prebsl, N. Milič - P. Kačor, R. Štorman, S. Šigut, D. Samko, E. Ayaosi - L. Ezeh
J. Staněk - D. Douděra (16. S. Isife), T. Holeš, Š. Chaloupek, J. Bořil - I. Schranz, M. Sadílek, V. Kušej, M. Suleiman, D. Jurásek - T. Chorý
K. Vinicius, K. Vallo, O. Schovanec, J. Skyba, O. Condé, Y. Lawali, V. Valošek, J. Fiala, J. Křišťan, V. Neuman, M. Hýbl
S. Michez, M. Cham, Y. Sanyang, S. Isife, Y. Mbodji, J. Markovič, M. Chytil, E. Prekop
14. P. Kačor