ONLINE: Karviná - Slavia 0:1, domácí šance nevyužili, po standardce je trestá Chorý

Slávističtí fotbalisté se pokusí navýšit svůj náskok na prvním místě tabulky. V 22. ligovém kole hrají v Karviné, která na jaře čeká na vítězství i vstřelený gól. Sledujte od 15 hodin podrobný online přenos.
Slávistický brankář Jindřich Staněk zasahuje proti karvinskému útočníkovi Luckymu Ezehovi. | foto: ČTK

Slavia má v sestavě několik změn.

Poprvé hraje od začátku i osmnáctiletý Mubarak Suleiman, jenž se minulý týden v lize poprvé střelecky prosadil. Nastupují také Schranz či Kušej, naopak Provod nebo Zima přibyli na marodku.

Sestava Slavie: Staněk – Douděra, Holeš, Chaloupek, Bořil – Schranz, Sadílek – Kušej, Suleiman, Jurásek – Chorý.

Slavia po úvodním jarním zaváhání v Pardubicích (1:1) snadno porazila Mladou Boleslav (4:0) a před druhou Spartou, která nastoupí v neděli proti Hradci Králové, měla před víkendem pětibodový náskok.

Karviná, která se Slavií dlouhodobě spolupracuje, po zimní přestávce prohrála oba zápasy: s Plzní (0:2) i v Teplicích (0:2). V tabulce ovšem díky vynikajícímu podzimu zůstává v elitní šestce.

Kouč Marek Jarolím v utkání nemůže využít trio hostů ze Slavie – Camaru, Slončíka a Labíka. Kvůli trestu za červenou kartu mu schází také kapitán Fleišman.

Šigut s Ayaosim, kteří se do Slavie budou stěhovat v létě, nastupují od začátku.

Chance Liga 2025/2026
14. 2. 2026 15:00
Zápas probíhá
Karviná : Slavia 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Lapeš - J. Chytrý, A. Traoré, F. Prebsl, N. Milič - P. Kačor, R. Štorman, S. Šigut, D. Samko, E. Ayaosi - L. Ezeh
Sestavy:
J. Staněk - D. Douděra (16. S. Isife), T. Holeš, Š. Chaloupek, J. Bořil - I. Schranz, M. Sadílek, V. Kušej, M. Suleiman, D. Jurásek - T. Chorý
Náhradníci:
K. Vinicius, K. Vallo, O. Schovanec, J. Skyba, O. Condé, Y. Lawali, V. Valošek, J. Fiala, J. Křišťan, V. Neuman, M. Hýbl
Náhradníci:
S. Michez, M. Cham, Y. Sanyang, S. Isife, Y. Mbodji, J. Markovič, M. Chytil, E. Prekop
Žluté karty:
14. P. Kačor
Žluté karty:
