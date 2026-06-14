Historický katarský bod. Jsem hrdý, řekl slavný kouč. Uškodil zvláštní (ne)ofsajd?

Přestože byl hodinu a půl po konci utkání gól připsán švýcarskému Miru Muheimovi jako vlastní, nic to nezměnilo na tom, že je Chúchí fotbalovým hrdinou malého emirátu na výběžku Arabského poloostrova.
Právě tam, kde se před třemi a půl lety konal světový šampionát, se na největším fotbalovém jevišti bohatá země představila poprvé. Ve skupině třikrát prohrála a nabírala cenné zkušenosti.
Tentokrát se kvalifikovala sportovní cestou přes asijskou kvalifikaci. A v prvním utkání rovnou obrala favorita skupiny.
„Jsem na tým neskutečně hrdý,“ prohlásil slavný španělský kouč Julen Lopetegui, strůjce katarské pohádky, kterou po konci ve West Hamu buduje od května 2025.
„Občas jsme měli štěstí, ale to ke sportu patří. K tomu však potřebujete věřit a jít si za tím. A to se nám povedlo.“
Až na samém konci zápasu.
Zakaria na pravém kraji nejdřív nedostoupil centrujícího soupeře, a tak do vápna doletěl fantastický balon, který na zadní tyči našel Chúchí, zboural načasovaným výskokem Muheima a prudkou hlavičkou srovnal.
Euforie!
Pětatřicetiletý stoper, který celou kariéru strávil v Kataru, podobně jako většina kádru, skočil rybičku na trávník a nechal se zavalit spoluhráči.
Důležitým katarským článkem byl kromě Chúchího také brankář Mahmúd Abú Nadá, obratný a vzrůstem na gólmana poměrně nízký chlapík, který vytrvale deptal švýcarské střelce.
„Má velmi dobré reakce. Brzy na zemi, včas si umí podkopnout nohu. Spolu se španělským Davidem Rayou dokazuje, že i malí brankáři mohou být úspěšní,“ vytrvale ho během živého přenosu chválil Zdeněk Zlámal, spolukomentátor ČT sport, shodou okolností bývalý brankář.
Právě díky Abú Nadámu mohli katarští fotbalisté, kteří se jinak většinu času bránili zalezlí ve vlastním vápně, v závěru ještě udeřit.
Přitom to byl právě on, kdo už ve čtrnácté minutě zavinil penaltu, když pozdě vystartoval proti Freulerovi, jenž si předkopl míč, a svým skokem ho srazil.
Dlouho asistenti u videa řešili, jestli po sklepnutí hlavou nebyl Freuler v ofsajdu. Ze záběrů kamer to vypadalo podezřele a vzhledem k tomu, že režie následně neukázala 3D model situace z lepšího úhlu, který má FIFA díky použitým technologiím k dispozici, začali lidé na sociálních sítích spekulovat, že sudí chybovali.
A nejen oni.
„Podle mě je to jasný ofsajd, dokud mě někdo nepřesvědčí o opaku,“ kroutil hlavou anglický expert Gary Neville. „Pokud nejsou schopní zveřejnit důkazy a schovávají si je interně, je to směšné. Jako diktátoři,“ dodal.
During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.— FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2026
The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6
FIFA pár hodin po utkání zveřejnila snímky s kalibrovanou čárou s tím, že do vysílání se model nedostal kvůli technické chybě. „Na fungování VARu ale neměla vliv,“ napsala na sociálních sítích.
Nařízenou penaltu pak proměnil Breel Embolo, který se prosadil na čtvrtém velkém turnaji v řadě. Skórovat mohli Švýcaři ještě několikrát, ale buď selhala koncovka, nebo zasáhl jinak skvělý Abú Nadá.
A nakonec na svou lehkovážnost doplatili.