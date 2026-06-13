ONLINE: Katar - Švýcarsko 0:0, v první gólovce outsider, záhy pálí i soupeř

Autor: ,
  20:08
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Tři a půl roku nazpět se mistrovství světa konalo v Kataru. Teď se fotbalisté předešlé hostitelské země na šampionát vracejí a v úvodním duelu skupiny B hrají v San Franciscu proti favoritovi ze Švýcarska. To si může vítězstvím zajistit průběžné první místo ve skupině. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.
Momentka z utkání mezi Katarem a Švýcarskem.

Momentka z utkání mezi Katarem a Švýcarskem. | foto: AP

Pohled na stadion v San Franciscu, kde hraje Katar se Švýcarskem na mistrovství...
Pohled na stadion v San Franciscu, kde zápas mistrovství světa ve fotbale...
Švýcarští fanoušci před utkáním s Katarem.
Katarský fanoušek před utkáním se Švýcarskem.
5 fotografií

Katar se na světovém jevišti představuje podruhé. Posledně si místo zajistil automaticky díky pořadatelství, tentokrát už řádně prošel asijskou kvalifikací.

Na domácím mistrovství vypadl ve skupině poté, co prohrál všechny tři zápasy. S Ekvádorem, Senegalem i Nizozemskem.

Na úvod turnaje ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku jde i se známým španělským trenérem Julenem Lopeteguim proti Švýcarsku, které na MS postoupilo do osmifinále třikrát v řadě.

Evropané jsou jasným favoritem, v kvalifikaci neprohráli jediné utkání a ovládli skupinu před Kosovem, Slovinskem i Švédskem. Přesto jediný vzájemný zápas, který obě země sehrály v přípravě v roce 2018, skončil katarským triumfem 1:0.

MS ve fotbale 2026
13. 6. 2026 21:00
Zápas probíhá
Katar : Švýcarsko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Abú Nadá - A. Al-Alawí, P. Miguel, B. Chúchí, H. Ahmad - D. Džábir, A. Madibú, Í. Láj - Edmilson Junior, J. Abdur Razak, A. Afíf
Sestavy:
G. Kobel - D. Zakaria, M. Akanji, N. Elvedi - M. Aebischer, R. Freuler, G. Xhaka, R. Rodríguez - D. Ndoye, R. Vargas, B. Embolo
Náhradníci:
A. Fasí, K. Búdiaf, A. Alí, M. Muntarí, A. Alaaldín, H. Hajdus, M. Baršim, A. Hátim, L. Mendes, S. Zakarjá, S. Al-Burajkí, A. Al-Husajn, M. Manáí, A. Džánahí, T. Džamšíd
Náhradníci:
S. Widmer, Y. Mvogo, C. Itten, E. Cömert, D. Sow, C. Fassnacht, N. Okafor, A. Jashari, Z. Amdouni, F. Rieder, A. Amenda, M. Muheim, M. Keller, J. Manzambi, L. Jaquez
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.