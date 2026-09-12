Královna Kateřina! Je monstrum, říká o Siniakové parťačka, která má být hasičkou

Nyní, téměř přesně na den po dvanácti letech, má česká tenistka turnajových vavřínů ze čtyřhry už 39. A hned dvanáct jich posbírala na grandslamech. Nejčerstvější přidala v pátek, s Taylor Townsendovou ovládly US Open.
Ve finále proti americkým outsiderkám Robyn Montgomeryové a Ashlyn Kruegerové sice zaspaly první set a musely otáčet, ale pak předvedly, proč jsou v posledních letech nejlepší dvojicí na světě.
Triumfovaly 5:7, 6:0, 6:2 a zkompletovaly společnou sbírku všech grandslamových titulů.
„Ona je monstrum,“ chválila Američanka podle ČTK českou spoluhráčku v průběhu turnaje. „Její tenisové IQ je opravdu vysoké, na kurtu umí úplně všechno. Cítím, že ze mě dokáže dostat to nejlepší. Neustále se snažíme pracovat na tom, abychom spolu držely krok a posouvaly se. Je úžasná tenistka a člověk.“
Než se dostaneme ke všem statistikám a rekordům, které třicetiletá rodačka z Hradce Králové vytvořila, sluší se zmínit, že s jejími tituly se pojí i obrovské emoce a silné příběhy. Což je ještě cennější než zápisy do historických tabulek.
V roce 2024 pomohla k prvnímu deblovému grandslamu hvězdné Coco Gauffové, o pár týdnů později díky ní premiérově jásala i Townsendová. Triumf ve Wimbledonu levorukou Američanku dojal k slzám, stejně tak se vedle Siniakové dojímal nizozemský tenista Sem Verbeek, když spolu loni v Londýně ovládli mix. V součtu s tím je Češka třináctinásobnou grandslamovou šampionkou.
„Teta Kateřina“ už u Townsendové dokonce patří mezi blízké rodinné známé, její syn Adyn Aubrey Johnson se o kudrnatou spoluhráčku své mamky často zajímá.
„Nedávno se dokonce ptal: Jakým jazykem Katka mluví? Já mu říkala, že česky, a on na to: Co to je? Myslím, že to fakt vnímá a ví, co dělám. I když mi nedávno řekl: Mami, už můžeš skončit, myslím, že už jsi toho v tenisu udělala dost. Mohla bys být hasičkou,“ prozradila s úsměvem rodačka z Chicaga.
Pro ni byl pochopitelně speciální i páteční triumf v New Yorku, poprvé v kariéře se radovala před domácím publikem.
„Na tenhle titul jsme se opravdu nadřely, chtěly jsme ho už dlouho,“ přiznala Češka. „Byly to velké nervy, ale nakonec se nám to podařilo. A doufám, že to není konec.“
Od jara 2024, kdy spolu začaly hrát, ženské čtyřhře prakticky dominují. Zatím mají spolu čtyři grandslamové vavříny a jistě mohou atakovat předchozí spolupráci Siniakové s Barborou Krejčíkovou, která trofejí přinesla sedm.
A už jsme u slibovaného výčtu úspěchů. Který je pořádně dlouhý a působivý.
Od roku 2021 Siniaková v každé sezoně vyhrála alespoň jeden major, letos přidala dva – kromě US Open ještě Roland Garros.
Z patnácti grandslamových finále prohrála jen tři.
Má nakročeno k tomu, aby už šestou sezonu zakončila jako světová jednička, což se ještě nikomu nepovedlo. Legendární Martina Navrátilová se dostala jen na číslo pět.
Stejně tak Siniaková vstoupila do historie tím, že všechny grandslamy dokázala vyhrát se dvěma různými spoluhráčkami, před Townsendovou to v letech 2018 až 2022 zvládla s Krejčíkovou. Shodou okolností obě kolekce završila 11. září. Jen v rozmezí čtyř let.
S krajankou opanovaly také olympijské hry v Tokiu v roce 2021, před dvěma roky v Paříži slavila Siniaková zlatou medaili z mixu.
Tak co dál?
Pro letošek ještě za necelé dva týdny finále BJK Cupu, kde budou Češky patřit mezi favoritky, a v listopadu Turnaj mistryň.
A potom? Třeba vyhrát všechny grandslamy v jedné sezoně?
U Siniakové nic není nemožné.
Na to, že opakovaně hlásí, že prioritou je pro ni dvouhra, si vydobyla legendární deblovou kariéru.
A také rozdala spoustu radosti.
Královna Kateřina tedy není žádná krutá panovnice. Naopak. Její vláda přináší spoustu štěstí těm, kteří mají tu čest hrát po jejím boku.