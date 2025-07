Místo 32 párů bude v pavouku pouze polovina.

Hrát se bude na dva vítězné sety, každý jen do čtyř gamů a bez výhod. Až finále dostane klasické počítání do šesti her.

Vítězná dvojice získá milion dolarů a celá soutěž se uskuteční během dvou dnů ještě před začátkem hlavního turnaje, tedy zároveň s kvalifikacemi dvouher.

Díky tomu se mohou zúčastnit i nejlepší singlisté, kteří jinak šetří síly, a právě to je největší změnou oproti zaběhlým pořádkům.

Pořadatelé chtějí nalákat na slavná jména, ne na nepříliš známé deblové specialisty, kteří grandslamový mix většinou hrají, a tak složili například následující páry:

Emma Navarrová, Jannik Sinner. Emma Raducanuová, Carlos Alcaraz. Iga Šwiateková, Casper Ruud. Mirra Andrejevová, Daniil Medveděv. Naomi Ósakaová, Nick Kyrgios.

Jedinými ryzími deblisty jsou Sara Erraniová a Andrea Vavassori, kteří mix na US Open ovládli loni.

Dostali tedy úlitbu, že mohou obhajovat, ale zbylí tenisté, kterým smíšená čtyřhra pomáhá vydělat na živobytí?

Mají smůlu.

„Mrzí mě, že to takhle změnili,“ říkala Siniaková na pondělní tiskové konferenci po návratu z Londýna. „A ještě to udělali, aniž by o tom někdo z hráčů věděl. Ale chápu, že z marketingového hlediska je to prestižnější.“

Pořadatelé na dny před startem hlavní části grandslamu nalákají víc lidí, což pro ně znamená vyšší příjmy. I pro nové účastníky to dává smysl – stejně by v areálu trénovali a takto si zahrají ostré zápasy a mohou si i slušně vydělat.

„Nebudu si přát, aby nový formát skončil neúspěchem. Pozitivní je, že singlové hvězdy uvidí víc diváků,“ říkal Nizozemec Verbeek po wimbledonském finále pro BBC. „Ale jako dva tenisté, kteří by chtěli hrát, je samozřejmě smutné, že nemůžeme.“

„V šatně jsem se bavila s pár deblistkami a pro ně je to velké zklamání,“ doplnila Siniaková.

Organizátoři sice oznámili šestnáct účastnických dvojic, čímž kvótu naplnili, ale zároveň uvádí, že osm párů si start zajistí na základě kombinovaného singlového žebříčku, což je mimochodem další „podraz“ vůči deblistům, a zbylých osm dostane divokou kartu. Tudíž teoretická šance existuje, pokud by se někdo odhlásil.

Sem Verbeek a Kateřina Siniaková slaví triumf ve smíšené čtyřhře ve Wimbledonu.

„Ale nevím, jestli o kartu požádám, ani nevím, jak se rozdělují,“ přiznává devětadvacetiletá Češka.

Coby světová jednička pořadí čtyřhry by si účast jistě zasloužila. Na druhou stranu, mix dlouho platil za opomíjenou disciplínu.

Schválně se zkuste zamyslet, kolikrát jste ho v poslední době zaznamenali? Možná jen nyní a loni na olympijských hrách v Paříži díky českému úspěchu.

V tomto ohledu se tedy disciplína posune a dočká se větší pozornosti.

Ale představa, že pokud vyhrají například Alcaraz s Raducanuovou, tak budou stejně jako Siniaková a Verbeek uvedeni jako grandslamoví šampioni mixu...

Jistě to pro ně nebude tak emotivní jako pro 31letého Nizozemce, který díky české spoluhráčce zažil největší úspěch v kariéře, mohl si užít wimbledonský centrkurt, a ještě na něm popřát tátovi k narozeninám.

Tenis zdobí i tyto příběhy méně známých hrdinů. A mix na US Open je nabídne jen těžko.

„Je to pseudoexhibice, která se soustředí jen na zábavu a show,“ napsali už dřív Erraniová a Vavassori. „Vnímáme to jako hlubokou nespravedlnost, která nerespektuje celou kategorii hráčů.“