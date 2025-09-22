Po titulu s Krejčíkovou zpět do čela pořadí. Siniaková je světovou jedničkou ve čtyřhře

Češky prošly turnajem bez ztráty setu a připsaly si 18. společný titul, z nichž sedm získaly na grandslamech.
Devětadvacetiletá Siniaková na prvním místě deblového žebříčku po dvou měsících vystřídala Američanku Taylor Townsendovou. S ní loni ovládla Wimbledon, letošní Australian Open a na US Open došly do finále.
Siniakové se v Soulu dařilo i ve dvouhře. Z kvalifikace došla až do semifinále, v němž nestačila na Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska. V singlovém pořadí si tak polepšila o 15 míst na 62. příčku.
Dvojnásobná grandslamová vítězka Krejčíková ve dvouhře v Soulu vypadla ve čtvrtfinále s pozdější šampionkou Igou Šwiatekovou z Polska. Ve světovém žebříčku se posunula o pět pozic na 34. místo.
Českou ženskou jedničkou je patnáctá Karolína Muchová. V první stovce pořadí, které vede Aryna Sabalenková z Běloruska, jsou ještě Linda Nosková (27.), Markéta Vondroušová (35.), Marie Bouzková (52.) a Tereza Valentová (75.).