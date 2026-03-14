Siniaková vybojovala další trofej! S americkou parťačkou vládla v Indian Wells

Tenistka Kateřina Siniaková na prestižním turnaji v Indian Wells vybojovala 34. titul ve čtyřhře, s americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou triumfovala počtvrté. Ve finále porazily srbsko-kazašskou dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 7:6, 6:4.
Kateřina Siniaková slaví s Taylor Townsendovou deblové vítězství na turnaji v Indian Wells. | foto: AP

Nasazené trojky Siniaková s Townsendovou prošly turnajem přezdívaném „pátý grandslam“ bez ztráty setu. Kruničovou s Danilinovou zdolaly poprvé na třetí pokus.

Z kalifornské pouště si bývalá deblová jednička a nynější třetí hráčka žebříčku Siniaková odveze trofej pro šampionky podruhé, před třemi lety dominovaly s Barborou Krejčíkovou.

První sadu finálového souboje získal česko-americký pár v tiebreaku od stavu 2:4 ziskem pěti bodů v řadě. Ve druhém setu utekly Siniaková s Townsendovou do vedení 3:0, a byť soupeřky vyrovnaly na 4:4, poslední game získaly favoritky čistou hrou.

Kateřina Siniaková slaví se svojí deblovou partnerkou Taylor Townsendovou vyhraný bod ve finále turnaje v Indian Wells.

Siniaková s Townsendovou mají ve společné sbírce dva grandslamové tituly – z roku 2024 z Wimbledonu a loňského Australian Open, v minulé sezoně ovládly také turnaj v Dubaji.

K další trofeji došly i díky tomu, že v semifinále vyřadily turnajové jedničky Italky Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou. Siniaková navíc v Indian Wells absolvovala dvouhru a došla do osmifinále, které nakonec kvůli problémům s nohou skrečovala.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells

(tvrdý povrch, dotace 18 831 450 dolarů)

Ženy:
Čtyřhra – finále:
Siniaková, Townsendová (3-ČR/USA) – Danilinová, Kruničová (5-Kaz./Srb.) 7:6 (7:4), 6:4

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

