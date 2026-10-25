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Finálová demolice! Siniaková získala šestý titul ve dvouhře, soupeřce nedala šanci

Autor: ,
  8:23aktualizováno  8:33
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Kateřina Siniaková odehrává míček na turnaji v Ósace. | foto: Profimedia.cz

Tenistka Kateřina Siniaková triumfovala na turnaji v Ósace a získala šestý titul ve dvouhře. Souboj o prvenství si deblová jednička naprosto podmanila. Ve finále deklasovala Ashlyn Kruegerovou z USA 6:1, 6:0. V singlu vybojovala Češka první titul po třech letech.

Třicetiletá Siniaková porazila pětapadesátou hráčku žebříčku Kruegerovou i v pátém vzájemném utkání a vylepšila si bilanci z finálových duelů na okruhu na 6:5. Naposledy získala ve dvouhře trofej před třemi lety v Nan-čchangu, ve finále tehdy zvítězila nad krajankou Marií Bouzkovou.

Rodačka z Hradce Králové přišla v tomto týdnu na turnaji v Ósace o jediný set. V prvním kole jí pomohla skreč Američanky Peyton Stearnsové za stavu 6:4, 0:6, 4:0, pak porazila Polku Magdu Linetteovou, Mary Stoianaovou z USA a Britku Katie Boulterovou. V novém žebříčku WTA by se měla posunout o 37 míst na 49. příčku.

Siniaková vyhrála v Ósace jako první česká hráčka. Vloni tam neúspěšně bojovala o titul Tereza Valentová, která podlehla ve finále Kanaďance Leylah Fernandezové. Dvaadvacetiletá Kruegerová naopak nenavázala na triumf z roku 2023.

Siniaková se vypořádala i se zhruba hodinovým přerušením kvůli dešti, který finále zastavil v prvním setu za stavu 2:1 pro Češku, jež po návratu na kurt už nedovolila soupeřce jediný game.

První set dotáhla po dalších dvou brejcích a Kruegerová nenašla na její hru recept ani pak. Na začátku druhé sady Siniaková odvrátila jediný brejkbol a následně jí nadělila „kanára“. Američanka uzavřela finále při prvnímu mečbolu české tenistky dvojchybou.

Turnaj žen v Ósace

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - finále:
Siniaková (ČR) - Kruegerová (USA) 6:1, 6:0

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