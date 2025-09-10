Siniaková má s Townsendovou jistý tenisový Turnaj mistryň ve čtyřhře

Autor: ,
  18:08aktualizováno  18:08
Kateřina Siniaková se posedmé za sebou kvalifikovala ve čtyřhře na tenisový Turnaj mistryň. Podruhé se prestižní akce na závěr sezony pro osm nejlepších dvojic zúčastní s Američankou Taylor Townsendovou, s níž loni na WTA Finals bojovaly o titul.

Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková ve finále čtyřhry na US Open. | foto: Frank Franklin IIAP

O jejich jisté účasti informuje televize Canal+, která bude Turnaj mistryň vysílat

V roce 2021 Siniaková Turnaj mistryň vyhrála s Barborou Krejčíkovou. Dvakrát se stejnou parťačkou byly ještě ve finále, stejně jako s Townsendovou v minulé sezoně. Leto

s česko-americký pár vybojoval trofej na Australian Open a v Dubaji. Minulý týden zůstaly rodačky z Hradce Králové a Chicaga těsně pod vrcholem na US Open v New Yorku.

Ve dvouhře již mají jistý start v Rijádu Běloruska Aryna Sabalenková a Iga Šwiateková z Polska. Turnaj mistryň se uskuteční od 1. do 8. listopadu.

Vstoupit do diskuse

Soud zamítl žalobu kraje na bývalou úřednici, externistům vyplácela miliony

Nešlo o kapitulaci, stáli jsme před volbou katastrofy, řekl Šefčovič o dohodě s USA

Jsem zmoklá, ale šťastná, řekla Schillerová v Pardubicích. Oponenti Babiše nepřišli

Za dva roky by se do vesmíru mohl podívat astronaut Svoboda. Na čem ještě záleží

Mladík Pellizzari na Vueltě zastínil lídry. V prudkém kopci využil i únavy Vingegaarda

Většina Němců chce víc zbrojit a mít silnější bundeswehr, důvěra v USA klesá

Siniaková má s Townsendovou jistý tenisový Turnaj mistryň ve čtyřhře

Komentář

Zpráva o stavu Evropské unie: hýbeme se pomalu a neumíme se na ničem dohodnout

Jsme při vás, budeme bránit každou část NATO, ujišťují USA. Trump situaci sleduje

Musk už není nejbohatším člověkem světa, předehnal ho vývojářský průkopník

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Proč se akademici tolik bojí? Nejznámější rakouský filozof je rozzlobený na „cancel culture“

ONLINE: Pardubice deklasují Hradec, hosté měnili brankáře. Plzeň vede v Liberci

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.