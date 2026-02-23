Pětatřicetiletá Italka už loni oznámila, že kariéru ukončí doma v Anterselvě, stadion tak o víkendu zaplnily tisíce fanoušků, kteří si poslední závod své oblíbené biatlonistky nechtěli nechat ujít.
V sobotním závodě s hromadným startem, kde finišovala na pátém místě, následovalo emotivní loučení přímo v biatlonovém areálu.
Oslavy se následně přesunuly do města. Na terase místního společenského centra se uskutečnila veřejná rozlučková akce, které se zúčastnili zástupci regionu Jižní Tyrolsko, odkud Wiererová pochází a jehož je dlouhodobou ambasadorkou. Nechyběl guvernér Arno Kompatscher, další hosté ani fanoušci.
Tím ale příběh jejího loučení neskončil. O den později se na sociálních sítích objevily záběry z další oslavy, tentokrát už bez jakýchkoli oficialit. Wiererová na nich tančí, v ruce drží drink a s úsměvem se nechává nosit na ramenou místních mladíků.
Video z divokého večírku pobavilo i její bývalé soupeřky. Eva Puskarčíková si po závodě posteskla, že Wiererová přijde o tradiční biatlonovou party po finále Světového poháru v Oslu.
Když se ale nové záběry objevily, sdílela je s úsměvem a poznámkou, že Italka si konec kariéry rozhodně zvládla užít po svém.