Někdejší vítězka prestižních maratonů v Bostonu a Chicagu dostala zákaz startu za krevní doping EPO a k závodům se vrátila před třemi lety. Nyní je pětačtyřicetiletá běžkyně suspendována poté, co jí v těle kontrola objevila anabolické androgenní steroidy.
Předběžný zákaz činnosti má také keňský šampion na 400 metrů překážek Wiseman Were. Bronzový medailista ze štafety 4x400 m na Hrách Commonwealthu zmeškal od srpna 2025 tři dopingové kontroly.
Za různé dopingové prohřešky také ADAK suspendovala několik fotbalistů a basketbalistů.
Od roku 2017 dostalo zákaz činnosti za doping více než 140 keňských atletů, převážně vytrvalců, což je podle agentury AFP víc než v jakékoli jiné zemi.