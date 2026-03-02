Keňská hvězda Jeptoová má opět problém s dopingem. A s ní i 26 dalších sportovců

Keňská antidopingová agentura (ADAK) oznámila, že předběžně zastavila činnost 27 sportovcům, převážně atletům, za porušení antidopingových pravidel. Je mezi nimi i bývalá maratonská hvězda Rita Jeptoová, jež už má za sebou čtyřletý distanc za dopingové provinění z roku 2014.

DO CÍLE. Keňanka Priscah Jeptoová byla na Londýnském maratonu nejrychlejší mezi ženami. | foto: Reuters

Někdejší vítězka prestižních maratonů v Bostonu a Chicagu dostala zákaz startu za krevní doping EPO a k závodům se vrátila před třemi lety. Nyní je pětačtyřicetiletá běžkyně suspendována poté, co jí v těle kontrola objevila anabolické androgenní steroidy.

Předběžný zákaz činnosti má také keňský šampion na 400 metrů překážek Wiseman Were. Bronzový medailista ze štafety 4x400 m na Hrách Commonwealthu zmeškal od srpna 2025 tři dopingové kontroly.

Za různé dopingové prohřešky také ADAK suspendovala několik fotbalistů a basketbalistů.

Od roku 2017 dostalo zákaz činnosti za doping více než 140 keňských atletů, převážně vytrvalců, což je podle agentury AFP víc než v jakékoli jiné zemi.

