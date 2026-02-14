Obavy o Fialu. Po střetu s Wilsonem si zkroutil nohu, na olympiádě si nezahraje

Autor:
  10:18aktualizováno  10:18
Zápas už byl dávno rozhodnutý. Do konce zbývaly necelé tři minuty. Přesto se ještě zrodil moment, který pro Švýcary ovlivní celý zbytek olympiády v Miláně. Kevin Fiala po souboji s tvrďákem Tomem Wilsonem spadl na led, přičemž mu kanadský hokejista velmi ošklivě přilehl nohu. „Těžce se na to dívalo,“ pravil spoluhráč Nico Hischier.
Kanadští hokejisté sledují, jak lékaři odváží švýcarského útočníka Kevina Fialu...

Kanadští hokejisté sledují, jak lékaři odváží švýcarského útočníka Kevina Fialu na nosítkách. | foto: Reuters

Timo Meier odjíždí od Kevina Fialy, jenže nedohrál kvůli poranění nohy duel s...
Kevina Fialu po ošklivém pádu odváží na nosítkách.
Zdravotníci odváží Kevina Fialu na nosítkách.
Kevin Fiala už si na olympiádě nezahraje.
11 fotografií

Fiala nekřičel, navzdory ošklivému poranění ani v tváři nedával znát velké známky bolesti. Když ale kamery zabíraly jeho levou nohu, bylo jasné, že je zle.

„Cítím se hrozně, že už možná nebude moct hrát. Vždyť jsou to olympijské hry...,“ mrzelo WIlsona.

K útočníkovi záhy rychle přispěchal doktor, spoluhráči ho pak v kroužku obklopili. Právě lékař zanedlouho avizoval, že Fiala bude potřebovat nosítka.

Spoluhráči Kevina Fialy obklopili ležícího útočníka.

Na ně švýcarského forvarda položili ostatní záchranáři na břicho, ani se ho nesnažili přetočit na záda. I to může být známka toho, o jak vážné zranění může jít.

„Ale snad to bude lepší, než jak to vypadalo,“ doufá Hischier.

Švýcarská hokejová federace v půl druhé ráno oznámila, že Fiala utrpěl zranění nohy a nejenže nestihne poslední zápas ve skupině proti Česku, ale přijde i o celý zbytek olympiády. „Přejeme Kevinovi brzké uzdravení,“ stojí na konci prohlášení.

„Vůbec neřval, neukázal žádné emoce. Je to tvrdý chlap. Ale nikdy nechcete vidět, jak někdo padne k zemi. Zvlášť na takovém turnaji. Je to smůla pro zemi, pro jejich tým. Přeji mu brzké uzdravení,“ říkal Wilson.

Ten platí za jednoho z nejostřejších hráčů v NHL. Je známý tvrdými hity mnohdy i za hranicí férovosti, srazil už nejednoho protihráče. Koneckonců vyprávět by mohl třeba český útočník Filip Chytil, jenž na podzim po střetu právě s Wilsonem na několik týdnů vypadl ze sestavy Vancouveru.

Tentokrát ale nešlo o zákeřnost. Ano, Wilson si asi mohl dohrání krátce před koncem zápasu za takového stavu odpustit, ale i Fiala je jistě na nárazy do mantinelu z NHL zvyklý.

Vždyť také švýcarský lídr Hischier uznal: „Určitě to neudělal úmyslně.“

Kevin Fiala leží po souboji s Tomem Wilsonem.

Spíše se jednalo o nešťastnou shodu okolností. Fiala nastavil Wilsonovi záda, vzepřel se, což kanadský útočník zřejmě nečekal. I proto sám kontakt neustál, jenže v pádu zachytil Fialovu nohu a ještě mu ji v nepřirozeném úhlu přimáčkl k ledu.

„Nekoukalo se mi na to hezky. Přeju mu to nejlepší, snad bude brzy v pořádku. Potřebujeme ho v našem týmu, opravdu hodně. Hned ho půjdu najít a zeptám se ho, jak je na tom,“ hlásil kanadský obránce a Fialův spoluhráč z Los Angeles Drew Doughty.

Kevina Fialu po ošklivém pádu odváží na nosítkách.

On, ale i všichni ostatní Kanaďané se zvedli ze střídačky, vyjeli na led a poklepali na něj svými holemi, když Fialu odváželi do útrob stadionu.

„Není to snadné pro nikoho z nás, je vždy emotivní vidět hráče na nosítkách. Moc mě to za Kevina mrzí,“ posteskl si trenér Patrick Fischer.

Švýcarský kouč bude muset vyřešit, jak Fialu v sestavě nahradí. A nejen jej. Zástupce elitní obranné dvojice Andrea Glauser má po srážce s Connorem McDavidem podezření na otřes mozku, z duelu odstoupil ještě útočník Denis Malgin, jehož trápí rameno.

„Všichni jsou pro nás důležití, hrají hodně minut, mají zásadní roli v týmu. Je to nepříjemné,“ zakončil kapitán Roman Josi.

Vstoupit do diskuse

Zbavili jste da Vinciho legendu mužství, kritizují televizi za olympijskou znělku

Vitruviánský muž od Leonarda da Vinciho (13. února 2026)

Obavy o Fialu. Po střetu s Wilsonem si zkroutil nohu, na olympiádě si nezahraje

Kanadští hokejisté sledují, jak lékaři odváží švýcarského útočníka Kevina Fialu...

Čtrnáct triumfů, dvě obhájkyně, jeden teenager. Čeští olympijští vítězové

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě...

Spojené státy a Evropa patří k sobě, řekl americký ministr Rubio v Mnichově

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (14. února 2026)

Čekstajl

Košile s raketami na LOH prošla. Teď mělo problém Haiti a přišla diskvalifikace kvůli helmě

Haiti kolekce.

O Jílkově ledové fantazii. Bylo to boží, pusťte nás k němu, naléhala Sáblíková

Rychlobruslař Metoděj po vítězství v závodu na 10 000 metrů (13. února)

Uhry

Zpověď nevěrného hokejového fanouška. Kdo neskáče... je možná Čechoslovák

Fanoušci během hokejového zápasu Česko - Francie na olympijském turnaji v...

Organizátoři šetřili, sportovci ne. Kondomy na olympiádě v Miláně došly za tři dny

Nová olympijská vesnice v Miláně zatím představuje pozitivní příklad toho, jak...

8. den ZOH 2026 ONLINE: Müller pojede obří slalom, biatlonistky sprint

Snowboardcrossař vrhá stín na olympijské kruhy

Vyslanci USA Kushner a Witkoff odjedou do Ženevy, chtějí řešit Írán i Ukrajinu

Americký zmocněnec Steve Witkoff (vpravo) jednal v Moskvě s ruským vládcem...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Bez masek a se soudním povolením. Senát už nechce financovat imigrační úřad ICE

Nepokoje v Minneapolisu v oblasti, kde federální imigrační agenti zastřelili...

Kanada - Švýcarsko 5:1. Elita NHL rozhodla, trefili se McDavid, Crosby i MacKinnon

kanadští hráči Bo Horvat, Drew Doughty a Brad Marchand slavící další úspěch v...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.