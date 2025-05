Osm zákroků, jedno břevno, dvě neuznané branky, nespočet samostatných úniků a složitých situací, po nichž Kinský často jen bezmocně rozhodil rukama.

Podle pokročilých statistik si soupeř Tottenhamu vytvořil osm (!) velkých příležitostí, což je obrovské číslo.

„Úrovni, na které v zápase Premier League musíte být, jsme se ani nepřiblížili,“ uznal trenér Ange Postecoglou.

Už zase, chtělo by se dodat...

Trenér fotbalistů Tottenhamu Ange Postecoglou během ligového duelu s Crystal Palace.

Tottenham je v ligové tabulce sedmnáctý a má štěstí, že tři sestupující byli v aktuální sezoně tak špatní. Jinak by měl problémy se záchranou i on.

Jen v Premier League prohrál 20 z dosavadních 36 utkání, což je bilance hrůzy, má pátý nejvyšší počet inkasovaných gólů (59). Sezonu už může spasit jen ve finále Evropské ligy, v němž se příští týden utká s Manchesterem United, mimochodem tabulkovým sousedem.

Ostatně právě to byl důvod, proč o víkendu po třech měsících chytal opět Kinský.

„Není na soupisce pro Evropu a chtěli jsme mu dát další příležitost,“ vysvětloval trenér.

Kinský je náhradníkem od poloviny února, kdy se mezi tyče po zranění vrátila italská jednička Guglielmo Vicario.

„Vycítili jsme, že přišel správný čas na to, aby si Vic trochu odfrknul. V týdnu jsme postoupili do velkého pohárového finále a pro všechny kluky, včetně brankáře, to byl fyzicky i mentálně vyčerpávající večer,“ podotkl australský kouč. „Tonda navíc skvěle pracuje v tréninku a šanci si zasloužil.“

Ale jednoduché to pro něj nebylo.

Nejlepší zákroky Antonína Kinského proti Crystal Palace 🔝🧤



Body z toho nebyly, ale český brankář podal proti Eagles velmi dobrý výkon 🇨🇿✊ pic.twitter.com/euTraC2MDs — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) May 11, 2025

Nejen kvůli tomu, že vypadl ze zápasového tempa, na což v posledních měsících nebyl zvyklý. Vůbec mu nepomohli ani parťáci, kteří nebyli schopní zachytávat útoky soupeře.

Od rychlého inkasování Tottenham ochránil milimetrový ofsajd, druhý gól – pro domácí šťastně – neplatil kvůli ruce a Kinský si musel oddechnout, protože předtím špatně odhadl letící centr.

Mezitím však taky z bezprostřední blízkosti vychytal Matetu a připsal si i další složité zákroky, štěstí měl naopak při pumelici Muňoze do břevna či při další střele stejného hráče, kterou zkrotil až na druhý pokus.

Gól dostal na konci prvního a na začátku druhého poločasu od Eberechiho Ezeho, pokaždé de facto do prázdné brány.

Osm velkých šancí, které si Crystal Palace v utkání vytvořilo, je pro londýnský tým nejvíc v sezoně. Hodnotu očekávaných gólů dle známé metriky xG dokonce hosté vymáčkli až na úroveň 3,39.

„Klidně jsme mohli zápas rozhodnout dřív. Bylo to hlavně o naší efektivitě,“ vnímal i trenér vítězů Oliver Glasner, který jinak mohl pouze chválit.

Jeho tým se perfektně naladil na finále Anglického poháru, v němž vyzve v sobotu na stadionu ve Wembley favorizovaný Manchester City. To Tottenham si dobrou náladu po postupu do finále Evropské ligy neudržel.

„Dali jsme šanci novým hráčům, ale z výkonu jsem zklamaný,“ hlesl Postecoglou.