O nečekaném kroku informoval na sociální síti X insider Frank Seravalli. Podle něj měl hráč se svým agentem na úterní schůzce s klubem shodit ze stolu rekordní balík peněz.
„Nepanikaříme. Mojí prací je chránit své hráče a nechci, aby se tyto věci dostaly na veřejnost. Takže se k tomu nebudu detailněji vyjadřovat. Ale rozhodně chceme, aby Kirill zůstal v Minnesotě,“ reagoval šéf hokejových operací a generální manažer Minnesoty Bill Guerin pro renomovaný server The Athletic.
Jaké vlastně měly být detaily nabízené smlouvy? Podpis na osm let za celkových 128 milionů dolarů (aktuálně v přepočtu přibližně 2,67 miliardy korun). Ročně by si tak ruský útočník přišel na 16 milionů dolarů (v přepočtu 334 milionů korun).
V obou případech by se tak vyhoupl do čela finančních žebříčků zámořské soutěže. Alespoň na základě nominálních částek.
Alexandr Ovečkin podepsal už v roce 2008 třináctiletý kontrakt za celkových 124 milionů dolarů. Ročně si nejvíce vydělá Leon Draisaitl, jenž si od nadcházející sezony přijde ročně na 14 milionů dolarů.
Očekává se, že jeho hvězdný parťák z Edmontonu Connor McDavid, jemuž končí stávající smlouva za rok a novou by měl podepsat v nejbližších týdnech, všechny tyto rekordy zbourá.
Ještě před ním se ale na vrchol mohl vyhoupnout Kaprizov, který nyní ročně pobírá devět milionů dolarů. Prodloužení a vylepšení smlouvy nasvědčovaly i informace z minulého týdne.
„Kirillův kontrakt mám v kapse,“ vtipkoval tehdy majitel Craig Leipold.
„Mám pocit, že už nám k dohodě moc nechybí. Věřím, že až Kirill přijede, budeme se ubírat správným směrem,“ doplnil posléze.
Nyní je možná vše trochu jinak.
Leipold sice už dříve naznačoval, že finance na Kaprizovův podpis nebudou překážkou. Že mu nikdo jiný nenabídne více peněz a dlouhodobější kontrakt. Že pravděpodobně půjde o rekord celé NHL. Což ostatně zmíněná nabídka potvrzuje.
Jenže ani to, zdá se, nemusí být rozhodující faktor. Co mohlo osmadvacetiletého útočníka a lidi kolem něj od takové nabídky odradit? Chce dohrát sezonu, po které se stane volným hráčem, a změnit působiště? Nebo ho láká kratší smlouva, na kterou by poté mohl navázat delším a ještě tučnějším kontraktem?
Ani k tomu se ale generální manažer Guerin vyjádřit nechtěl. A Kaprizov? Ten případné prodloužení komentoval naposledy v květnu, ani on ale svým vyjádřením jasno neudělal.
„Uvidíme. Miluji tady všechno. Dohoda by měla být v pohodě. Vždycky jde ale o vítězství. Každý chce vyhrávat, i já,“ uvedl.
To se Minnesotě s Kaprizovem zatím příliš nedaří. Od jeho vstupu do NHL v sezoně 2020/21 skončila čtyřikrát v prvním kole play off, v předminulém ročníku se do bitev o Stanley Cup nekvalifikovala.
Rodák z Novokuzněcku zvítězil v klubové produktivitě ve čtyřech z pěti případů, pouze v minulém ročníku skončil na třetí příčce. Ale pozor, odehrát stihl pouze polovinu zápasů (41), ve kterých i tak nastřádal 56 bodů. Větší porci duelů i zápisů do statistik mu zastavily problémy v dolní části těla.
Nyní už je fit, zúčastnil se i takzvaného kapitánského tréninku. Shodou okolností v době, kdy se objevila informace o jeho odmítnutém kontraktu.
„Žádná ze stran nemůže být spokojená s tím, že se to dostalo na veřejnost. Pro Wild je trapné, že lidé vědí, že Kaprizov takovou monstrózní smlouvu nepřijal. A jemu to rozhodně nedělá dobrou reklamu,“ zamýšleli se novináři Joe Smith a Michael Russo z The Athletic.
A jaký bude podle nich mít tato sága dopad na klub?
„I kdyby zvýšili svou nabídku a podařilo se jim dohodu uzavřít, při této ceně to bude mít dominový efekt na jejich budoucí situaci ohledně platového stropu,“ nabídli výhled Minnesoty do dalších let.
Nejbližší týdny pak ukážou, jakého rozuzlení se nakonec situace dočká. Pokud ale obě strany budou otálet, je možné, že Kaprizov začne zvažovat budoucnost i v jiném týmu.
V červenci by se o takového volného hráče, který třikrát po sobě nastřílel minimálně 40 branek, jiné organizace popraly. Zabojují o něj i Wild navýšením už tak rekordní finanční částky, nebo se jim s hvězdou podaří najít ještě jiné řešení?