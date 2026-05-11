Reprezentační brankář Pavlát se vrací z Finska do extraligy, posílí Kladno

„Líbí se mi klubová vize. Kladno má nového majitele, buduje se silný tým. Zaujala mě možnost být u něčeho takového,“ těší se na nové angažmá šestadvacetiletý Pavlát, jenž poslední dvě sezony strávil ve finském Ilves Tampere, s nímž před rokem s ním slavil ligový bronz. Teď v Kladně utvoří silné duo s dosavadní jedničkou Rytířů Adamem Brízgalou.
„Dominika velmi dobře znám z mládežnických reprezentací. Je to pořád mladý a perspektivní gólman, který již ukázal své kvality v extralize, v reprezentaci i ve Finsku. V Kladně jsme o něj hodně stáli. Chceme mu umožnit, aby u nás pokračoval v progresu,“ uvedl trenér kladenských brankářů Radek Jirátko.
Táborský rodák Pavlát nakoukl do extraligy poprvé v Chomutově v roce 2017, čtyři sezony (2020–24) strávil v Plzni, před odchodem do Finska krátce působil i v Pardubicích. V nejvyšší domácí soutěži odchytal 110 zápasů s úspěšností zákroků 91,9 % a připsal si 10 čistých kont.
Ještě v plzeňských barvách si Pavláta poprvé všimli trenéři národního týmu, za který 13. dubna 2023 debutoval v zápase s Německem. Letos dostal příležitost na Švédských hokejových hrách v Ängelholmu, kde si řekl o pozvánku na světový šampionát ve Švýcarsku. Pavlát je už pátou kladenskou posilou pro nadcházející extraligovou sezonu, Rytíři už dříve oznámili příchody útočníků Adama Kubíka, Filipa Přikryla a Nicolase Hlavy a také reprezentačního obránce Michala Kempného.