Reprezentační brankář Pavlát se vrací z Finska do extraligy, posílí Kladno

  14:18aktualizováno  14:18
Hokejové Kladno získalo hvězdnou posilu do brankoviště. Do kádru extraligových Rytířů přichází reprezentační gólman Dominik Pavlát, jehož jméno nechybí v nominaci kouče národního týmu Radima Rulíka na blížící se světový šampionát ve Švýcarsku.

Dominik Pavlát ve výstroji Ilves Tampere. | foto: Profimedia.cz

„Líbí se mi klubová vize. Kladno má nového majitele, buduje se silný tým. Zaujala mě možnost být u něčeho takového,“ těší se na nové angažmá šestadvacetiletý Pavlát, jenž poslední dvě sezony strávil ve finském Ilves Tampere, s nímž před rokem s ním slavil ligový bronz. Teď v Kladně utvoří silné duo s dosavadní jedničkou Rytířů Adamem Brízgalou.

„Dominika velmi dobře znám z mládežnických reprezentací. Je to pořád mladý a perspektivní gólman, který již ukázal své kvality v extralize, v reprezentaci i ve Finsku. V Kladně jsme o něj hodně stáli. Chceme mu umožnit, aby u nás pokračoval v progresu,“ uvedl trenér kladenských brankářů Radek Jirátko.

Táborský rodák Pavlát nakoukl do extraligy poprvé v Chomutově v roce 2017, čtyři sezony (2020–24) strávil v Plzni, před odchodem do Finska krátce působil i v Pardubicích. V nejvyšší domácí soutěži odchytal 110 zápasů s úspěšností zákroků 91,9 % a připsal si 10 čistých kont.

Ještě v plzeňských barvách si Pavláta poprvé všimli trenéři národního týmu, za který 13. dubna 2023 debutoval v zápase s Německem. Letos dostal příležitost na Švédských hokejových hrách v Ängelholmu, kde si řekl o pozvánku na světový šampionát ve Švýcarsku. Pavlát je už pátou kladenskou posilou pro nadcházející extraligovou sezonu, Rytíři už dříve oznámili příchody útočníků Adama Kubíka, Filipa Přikryla a Nicolase Hlavy a také reprezentačního obránce Michala Kempného.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.