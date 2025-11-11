Kladno reaguje na marodku, ze zámoří přichází americký obránce Wylie

„Kvůli zdravotním absencím u několika obránců jsme se rozhodli přivést Wyatte Wylieho, který nám pomůže s poctivou defenzivní prací a podpoří v naší hře rychlé a přesné rozehrávky, což potřebujeme zlepšit. Ze zámoří je zvyklý na práci na malém prostoru, proto doufáme, že se na kladenském ledě rychle aklimatizuje,“ uvedl kladenský sportovní ředitel Tomáš Plekanec na webu Rytířů.
Pravák Wylie byl v roce 2018 draftován Philadelphií Flyers (127. místo), svou juniorskou kariéru strávil v Everett Silvertips (WHL). V AHL nastoupil do více než 170 utkání. K týmu se připojí již na úterním tréninku a po vyřízení všech administrativních náležitostí by se měl brzy zapojit i do zápasového programu.
Rytířům dlouhodobě chybí obránci Jan Piskáček a Jérémie Blain, jejich zranění vyžadují individuální léčbu a délku rekonvalescence zatím nelze odhadnout. Marcel Barinka kvůli přetrvávajícím zdravotním potížím přerušil sezonu a jeho návrat na led v průběhu tohoto extraligového ročníku je nepravděpodobný. Sezona kvůli vážnému zranění skončila i Adamovi Rulíkovi, jenž do Kladna přišel hostovat z Karlových Varů.