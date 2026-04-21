Vedení národního týmu ale jména posil ze zámoří nechce nyní komentovat, generální manažer Jiří Šlégr dnes novinářům v Jihlavě řekl, že tak učiní v pátek večer po druhém přípravném zápase proti Rakousku.
„Myslíme si, že to není fér vůči hráčům, kteří jsou momentálně tady. Stejně tak počty, které máme namyšlené,“ řekl Šlégr.
Doplnil, že zástupci reprezentace s ním v čele komunikují se všemi hráči, kterým v NHL skončila sezona a nepřesunuli se na farmy do nižší AHL. Takovými jsou v současnosti Klapka, Chmelař a Hronek. „Na některých hráčích jsme domluvení, ale oznámíme to až po posledním zápase tady,“ konstatoval Šlégr.
V pátek večer plánuje hokejový svaz zároveň zveřejnit nominaci na České hry. Třetí turnaj seriálu Euro Hockey Tour se příští týden uskuteční v Českých Budějovicích.
Zatímco Klapka s Chmelařem si místo v případné nominaci na MS budou muset vybojovat, i když Klapka startoval na světovém šampionátu loni. Hronek by měl mít místo v týmu jisté. Ofenzivní obránce nechyběl v únoru na olympijských hrách v Miláně.
„U Filipa musíme počkat hlavně na výstupní prohlídku. Pak se s ním samozřejmě budeme bavit o tom, kdy by měl přijet. Samozřejmě to není hráč, kterého bychom chtěli zkoušet. Určitě se nějakým způsobem včas zařadí do týmu před mistrovstvím světa, pokud by ta dohoda byla,“ řekl Šlégr na adresu osmadvacetiletého beka. Bronzový medailista z MS 2022 by měl lékařskou prohlídku absolvovat v úterý, nebo ve středu. „Mluvíme spolu každý den. Uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl generální manažer.
Světový šampionát bude druhým velkým vrcholem sezony po nedávné olympiádě v Miláně. Jednání s kluby o uvolnění hráčů pro MS je proto náročnější. „Myslím si, že všechny týmy to mají podobné. Natěšenější asi budou Švýcaři, protože budou hrát v domácím prostředí. Kluci mají za sebou těžkou a dlouhou sezonu. Kluby jsou rozhodně opatrnější než normálně,“ připustil Šlégr.