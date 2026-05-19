Klidně necháme Tribunu Sever zavřenou rok. Tykač vzkázal: Začněte sebereflexí

Co se všechno změní, až se stadion znovu otevře?
To je teď otevřený příběh. Prvořadým úkolem je bezpečnost. Pro mě byl strašně silný zážitek vidět zamaskovaného člověka házet světlice do davu lidí. To už nikdy nechci zažít. Máme nejlepší fanoušky v zemi, ale kazí to třicet, padesát lumpů. Potřebujeme najít řešení, jak se jich zbavit. Jenže zákony nám v tom moc nepomáhají. Policie nám nemůže dávat výsledky šetření, my nemůžeme používat některé kamerové systémy. Máme svázané ruce. Je strašně těžké najít několik shnilých jablek v bedně plné krásných jablek.
Vy jste na Tribuně Sever osobně byl, je to tak?
Byl. Byla tam nádherná atmosféra. Fanoušci k fotbalu patří. Ale neumím si představit, že bychom tribunu znovu otevřeli, aniž problém, o kterém tu mluvíme, vyřešíme. Myslel jsem si, že řešením budou kamery, ale jejich použití by teď bylo trestným činem. Takže je spustíme vteřinu poté, co to bude možné. Zároveň mě zasáhl nedostatek sebereflexe ze strany některých lidí z Tribuny Sever. Klub utrpěl obrovské škody a já tam nevidím pokoru. Pokud nechtějí kamerový systém, ať sami přijdou s řešením. Do té doby může být Tribuna Sever zavřená klidně rok. My už nemáme kam ustoupit. Můj vzkaz ultras je jednoduchý: Udělejte si pořádek sami. Začněte sebereflexí. Položte si otázku, co jste mohli udělat pro to, aby se ten průšvih nestal, a jak můžete Slavii pomoct situaci vyřešit. Pokud se k tomu budete stavět tak jako teď, Tribuna Sever zůstane zavřená. A to není můj zájem. Jen už tam nechci znovu vidět to, co jsem viděl.
Politici začali mluvit o změnách legislativy. Cítíte, že by mohli pomoct?
Doufáme v to. Jen si nejsem jistý, jestli jim to vydrží. První dva dny to byla obrovská vlna zájmu, ale teď už to trochu zapadá. Kéž by jim energie vydržela. Myslím, že víme poměrně přesně, co by bylo dobré změnit. Dá se inspirovat třeba Polskem. Věřím, že v tomhle budou mít stejný zájem i Sparta, Baník nebo Zbrojovka. Všichni se chceme zbavit těch několika problémových lidí.