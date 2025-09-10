„Myslíme, že situaci to uklidní, byť podobné excesy asi úplně nevymýtíme. Pomůže to k bezpečnosti a můžeme se pak opřít o důkazní materiál, který nám bude pomáhat. Nebudeme rozhodovat jen na základě tvrzení,“ uvedl Jan Novotný, člen krajského výkonného výboru.
V sobotním utkání dorostenecké I. A třídy v Meziboří se jirkovský trenér Lukáš Rusník vrhl na mladého sudího, který nastoupil jako začátečník se zelenou páskou na ruce. A podle zápisu i svědectví domácích ho škrtil. Klub Ervěnice – Jirkov jeho atak v protestu popsal jako „chycení za dres v oblasti vrchu hrudníku a odstrčení“. Kauzu vyšetřuje i policie, zatím jako přestupek. Videomateriály pocházejí pouze od diváků. Svazová disciplinárka by mohla rozhodnout o trestech do dvou týdnů.
ÚKFS apeluje na kluby, aby utkání dorostu natáčely už nyní na bázi dobrovolnosti. Buď pomocí VEO kamer, které nepotřebují díky AI obsluhu, případně díky pevné kameře s výhledem na celé hřiště anebo vhodné bezpečnostní kameře.
„Cílem je zvýšení bezpečnosti na fotbalových hřištích, předcházení konfliktům a vytvoření férového prostředí, ve kterém se hráči, trenéři, rozhodčí i diváci budou cítit komfortně a chráněně,“ stojí v komuniké výkonného výboru.
Novotný zvažuje povinnost natáčet zápasy i ve svém litoměřickém okresu, kterému jako předseda šéfuje. Vyburcoval ho k tomu jiný drsný případ z úvodu sezony, hromadná rvačka diváků na utkání Travčice – Malé Žernoseky. Disciplinární komise už vynesla tresty, domácí klub zaplatí pokutu osm tisíc korun, hosté o tisíc méně.
„Zřejmě to budou vymáhat od lidí, kteří se prali a které nám neoznačili. Neřekli jejich jména. Pořád zvažuji trestní oznámení za znevážení jména fotbalu. Dokud neuděláme zásadní rozhodnutí, lidi si budou dělat, co chtějí. Agresivita roste a my musíme zamezit tomu, aby násilí na stadionech bylo,“ vyzval Novotný.
S identifikací „bitkařů“ by pomohla právě kamera, pokud by se pohybovali v jejím zorném poli a měla by dostatečné rozlišení.
„Kluby tvrdí, že nemají peníze, ale já si to nemyslím. Pobírají i dotace, šikovný člověk si peníze na kameru sežene. Zkusíme pomoct také my nějakým dotačním titulem od kraje, obcí, měst, abychom kriminalitu snížili, když to řeknu napřímo. Projednáme to s kluby.“