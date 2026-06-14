Kneblová si podmanila kayakcross v Augsburgu, v časovce dojela těsně druhá

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  17:17aktualizováno  17:17
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Tereza Kneblová vyhrála kayakcross na Světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě olympijské disciplíny navázala třiadvacetiletá česká reprezentantka na dopolední stříbro z časovky. Připsala si druhou pohárovou výhru v kayakcrossu v kariéře, loni ovládla domácí souboje v pražské Troji. V této sezoně už také zvítězila v závodě kanoistek na SP v Tacenu.

Slalomářka Tereza Kneblová během Světového poháru v Augsburgu | foto: ČTK

Mužské finále se jelo bez české účasti. Jakub Krejčí, který před týdnem v Troji ovládl závod kajakářů i kayakcross, usiloval po pátečním triumfu na K1 také v Německu o double, ale tentokrát vypadl ve čtvrtfinále.

Jízdu o medaile vyhrál čtyřnásobný mistr světa v kayakcrossu Joseph Clarke z Británie.

Kneblová v časovce prohrála o dvě setiny jen s Němkou Ricardou Funkovou, ale ve vyřazovacích jízdách už si na českou závodnici žádná soupeřka nepřišla.

Cílem vždy projela první, ve finále navíc zcela suverénně před Američankou Evy Leibfarthovou a Alenou Marxovou ze Švýcarska. Funková skončila čtvrtá.

Pro Kateřinu Bekovou i Terezu Michalovou skončil závod hned v úvodních rozjížďkách. Kneblová si polepšila na průběžné sedmé místo a v pozici české jedničky vystřídala Bekovou. Celkové pořadí vede Marxová před Leibfarthovou.

Krejčího snaha o zkompletování dalšího doublu skončila v druhém vyřazovacím kole. Po triumfu v úvodní rozjížďce se v tvrdém čtvrtfinálovém souboji po startu propadl na nepostupové třetí místo, pak neprojel jednu z bran, kterou rozhýbal soupeř, s nímž bojoval o pozici.

Klasifikován byl Krejčí na desátém místě a celkově se propadl z druhé pozice na čtvrtou. Vedení uhájil Slovinec Žiga Lin Hočevar, ale před Clarkem už je jen o bod.

Světový pohár bude pokračovat až v září, čtvrtý z pěti dílů bude hostit Vaires-sur-Marne ve Francii. Slalomáři mají nyní před sebou především červencové mistrovství světa v Oklahomě.

Závody SP ve vodním slalomu v Augsburgu (Německo) - kayakcross:

Muži:
Časovka: 1. Ochoa (Šp.) 65,05, 2. Smirnov (Rus.) -0,04, 3. De Gennaro (It.) -0,51, ...7. Krejčí -0,74, 28. Rudorfer -3,02, 52. Novák (všichni ČR) -8,51.
Průběžné pořadí (po 3 z 5 závodů): 1. De Gennaro 146, 2. Clarke 135, 3. Leaver (oba Brit.) 131, ...5. Krejčí 118, 27. Novák 38, 35. Přindiš 30, 42. Bárta 17, 50. Rudorfer 9, 74. Kopeček (všichni ČR) 2.
Vyřazovací závod: 1. Clarke (Brit.), 2. Llorente (Šp.), 3. De Coster (Belg.), ...10. Krejčí, 23. Rudorfer, 52. Novák.
Průběžné pořadí (po 3 z 5 závodů): 1. Hočevar (Slovin.) 120, 2. Clarke 119, 3. Llorente 104, 4. Krejčí 102, ...9. Přindiš 55, 14. Novák 42, 55. Bárta 5, 71. Rudorfer 4, 74. Kopeček 2.

Ženy:
Časovka: 1. Funková (Něm.) 69,70, 2. Kneblová (ČR) -0,02, 3. Leibfarthová (USA) -0,10, ...5. Beková -0,63, 20. Michalová (obě ČR) -3,37.
Průběžné pořadí (po 3 z 5 závodů): 1. Prigentová (Fr.) 152, 2. Beková 150, 3. Leibfarthová 118, ...7. Kneblová 110, 15. Samková (ČR) 65, 39. Michalová 23.
Vyřazovací závod: 1. Kneblová, 2. Leibfarthová, 3. Marxová (Švýc.), ...17. Beková, 21. Michalová
Průběžné pořadí (po 3 z 5 závodů): 1. Marxová 145, 2. Leibfarthová 130, 3. Zwoliňská (Pol.) 99, ...7. Kneblová 81, 10. Beková 63, 32. Samková 8, 56. Michalová 4.

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