Kneblová si podmanila kayakcross v Augsburgu, v časovce dojela těsně druhá

Mužské finále se jelo bez české účasti. Jakub Krejčí, který před týdnem v Troji ovládl závod kajakářů i kayakcross, usiloval po pátečním triumfu na K1 také v Německu o double, ale tentokrát vypadl ve čtvrtfinále.
Jízdu o medaile vyhrál čtyřnásobný mistr světa v kayakcrossu Joseph Clarke z Británie.
Kneblová v časovce prohrála o dvě setiny jen s Němkou Ricardou Funkovou, ale ve vyřazovacích jízdách už si na českou závodnici žádná soupeřka nepřišla.
Cílem vždy projela první, ve finále navíc zcela suverénně před Američankou Evy Leibfarthovou a Alenou Marxovou ze Švýcarska. Funková skončila čtvrtá.
Pro Kateřinu Bekovou i Terezu Michalovou skončil závod hned v úvodních rozjížďkách. Kneblová si polepšila na průběžné sedmé místo a v pozici české jedničky vystřídala Bekovou. Celkové pořadí vede Marxová před Leibfarthovou.
Krejčího snaha o zkompletování dalšího doublu skončila v druhém vyřazovacím kole. Po triumfu v úvodní rozjížďce se v tvrdém čtvrtfinálovém souboji po startu propadl na nepostupové třetí místo, pak neprojel jednu z bran, kterou rozhýbal soupeř, s nímž bojoval o pozici.
Klasifikován byl Krejčí na desátém místě a celkově se propadl z druhé pozice na čtvrtou. Vedení uhájil Slovinec Žiga Lin Hočevar, ale před Clarkem už je jen o bod.
Světový pohár bude pokračovat až v září, čtvrtý z pěti dílů bude hostit Vaires-sur-Marne ve Francii. Slalomáři mají nyní před sebou především červencové mistrovství světa v Oklahomě.
Závody SP ve vodním slalomu v Augsburgu (Německo) - kayakcross:
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