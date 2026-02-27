Celje si z prvního duelu přivezlo výhru 3:2 a před svými fanoušky neponechal slovinský celek nic náhodě. V 19. minutě se po přiklepnutí ve vápně prosadil Svit Sešlar, který o čtyři minuty později rozehrál rohový kop a z dorážky zvýšil Darko Hrka. Drita sice vzápětí duel zdramatizovala, ale těsně před poločasem se z penalty prosadil znovu Sešlar a Celje už si postup pohlídalo.
V soutěži končí Omonia Nikósie. Kyperský celek po domácí porážce 0:1 prohrál odvetu v Rijece 1:3. Český stoper Stefan Simič zápas sledoval jen z lavičky Omonie.
Stejně tak jen na lavičce zůstal Matěj Šín, ale počínání spoluhráčů v Alkmaaru se mu sledovalo mnohem příjemněji. Už v první půli nizozemský celek otočil vývoj dvojzápasu s Noahem po trefách Ro-Zangela Daala a Svena Mijnanse, který pak po změně stran definitivně rozhodl třetím gólem.
Po vyřazení Interu Milán v Lize mistrů byl italský fotbal blízko dalšímu šoku, protože Fiorentina doma ztratila tříbrankový náskok z prvního duelu s Bialystokem. V dresu polského týmu se ale blýskl hattrickem Bartosz Mazurek a poslal zápas do prodloužení.
V něm už Fiorentina našla ztracené sebevědomí a Nicoló Fagioli střelou z hranice vápna a Moise Kean tečovanou dorážkou po rohovém kopu rozhodli o postupu Italů.
36. Lacroix
90+3. Guessand
Henderson (C) – Richards, Lacroix, Canvot – D. Muñoz, Wharton (56. Hughes), Kamada, Mitchell – I. Sarr, Strand Larsen (73. Johnson), Guessand.
G. Karačić – Vranjković, H. Barišić (C), Dujmović, Mamić – Djurasek (87. Memija), Savić – Abramović (87. Lagumdžija), Ivančić (87. Ćavar), Mikić (79. Juric) – Ćuže (67. Šakota).
Benítez, R. Matthews – Cardines, Clyne, Devenny, Pino, Rijád, Rodney, Sosa.
Bogdan, Sajko – Arapovič, D. Karačić, Majić, Nalić, Surdanović.
12. Canvot, 30. Strand Larsen, 50. Wharton
35. Djurasek, 45+2. Abramović, 66. Mikić
Rozhodčí: Godinho – Almeida, Teixeira (POR)
Počet diváků: 18049
65. Rodríguez
Mrozek – Pereira, Skrzypczak, Milić (70. Douglas), Gurgul – Rodríguez (75. Thórdarson), Kozubal – Ismaheel (60. Haakans), Walemark (60. Gholízádeh), Palma – Ishak (C) (60. Agnero).
Kreidl – Puukko (9. Tikkanen, 79. Heinonen), Lötjönen, Hämäläinen, Antwi – Gasc, Ruoppi, Kujasalo – Armah, Engvall, Pennanen (C).
Andrejev, Pruchniewski – Moutinho, Ouma, Bengtsson, Gumny, Mońka.
Riihimäki – Lahtela, Mattila, Kivijärvi.
29. Milić, 84. Haakans
Rozhodčí: Vassilis Fotias (GRE). Asistenti: Andreas Meintanas (GRE), Michail Papadakis (GRE). Čtvrtý rozhodčí: Alexandros Tsakalidis (GRE). VAR: Angelos Evangelou (GRE). AVAR: Spyridon Zampalas (GRE)
52. Fruk
67. Fruk
79. Adu-Adjei
13. Tanković
Zlomislić (C) – T. Barišić (17. Petrovič), Majstorović, Radeljić, Lasickas – Oreč, Dantas, A. Barco (70. Devetak), Vignato (80. Rukavina) – Adu-Adjei (80. Jurić), Fruk (80. Gojak).
Uzoho – Masouras, Sennou Coulibaly (C), Balkovec, Odubajo (70. Diounkou) – E. Andreou, Eiting (70. Neophytou) – Tanković (84. Marić), Ewandro (61. Christou), Semedo (84. Chatzigiovanis) – Máí.
Kovać, Todorović – Kitin, Čop, Thaqi, Husić, Bogojević.
Kyriakidis – Simič, Panagiotou, Kousoulos, Eraković, Konstantinidis.
43. A. Barco
25. Ewandro, 40. Odubajo, 56. Balkovec, 90+2. Masouras
Rozhodčí: Balakin – Berkut, Maťaš (UKR)
5. Daal
39. Mijnans
54. Mijnans
90+1. I. Jensen
Owusu-Oduro – Dijkstra, Penetra, van Duijl, Chávez (80. de Wit) – Koopmeiners, Mijnans (C) (68. Meerdink), Smit (68. Boogaard) – Sadiq (83. I. Jensen), Parrott, Daal (83. Oufkir).
Ploščadnyj – Muradjan (80. Boakye), Saintini, Zolotić, Sualehe – Ošima, Eteki, Sangaré (57. Aiás, 80. Manveljan) – Hambardzumjan (C) (57. Omar), Mulahusejnović (63. Jakoliš), H. Ferreira.
Verhulst, Zoet – Dekker, Patati, Ičihara, Hornkamp, Šín.
Fayulu – Chamojan, G. Silva, Haruťunjan.
44. Mijnans, 69. Dijkstra, 87. Boogaard
73. Muradjan
Rozhodčí: Dabanović (MNE) – Todorović (MNE), Jovanović (MNE)
Počet diváků: 11531
53. Ntcham
71. Ndiaye
79. Mouandilmadji
90+2. Mouandilmadji
Kocuk – Yavru /C/ (75. Mendes), Šatka, van Drongelen, Tómasson (86. Gönül) – Holse, Makoumbou (83. Ceesay), Ntcham, Assoumou (83. Çift) – Ndiaye (75. Yüksel), Mouandilmadji.
Gaye – Trumçi, Fetai (77. Krasniqi), Meliqi, Webster – Islami, Zejnullai /C/ (86. Krstevski) – Tamba, Spahiu (61. Ibraimi), Latifi (77. Ramadani) – Ndzengue (77. Alhassan).
Törüz, Eğribayat – Albak, Borevković, Atoen.
Amzai, Ramani – Murati, Ajetovikj, Mazari, Kaba.
28. Zejnullai, 36. Tamba, 62. Latifi
Rozhodčí: Sozza – Imperiale, Berti (ITA)
Počet diváků: 18869
19. Sešlar
23. Hrka
43. Sešlar
26. Blerim Krasniqi
51. Dabiqaj
Leban – Nieto, Vuklišević, Hrka, Bejger – Sešlar, Ćalušić (88. Daniel), Kvesić (C) (76. Vidović) – Vancaš (62. Avdyli), Kučys (88. Poplatnik), Iosifov.
Maloku – Besnik Krasniqi (C), Bejtulaj, Pëllumbi, Šeji (68. Abazaj), Ovouka – Limaj (68. Nguena), Dabiqaj, Tusha (88. Grezda) – Balaj (68. Ajzeraj), Blerim Krasniqi.
Kolar, Sluga – Vodeb, Tutyškinas, Jevšenak, Castro, Kotnik.
Behluli, Rexhepi – F. Ramadani, Soumahoro, Sylejmani.
48. Bejger, 68. Vuklišević, 90+2. Leban
42. Bejtulaj, 75. Pëllumbi, 85. Blerim Krasniqi, 87. Dabiqaj
Rozhodčí: Damian Sylwestrzak (POL). Asistenti: Paweł Sokolnicki (POL), Adam Karasewicz (POL). Čtvrtý rozhodčí: Lukasz Kuzma (POL). VAR: Piotr Lasyk (POL). AVAR: Pawel Malec (POL)
Počet diváků: 4152
první zápas 3:0 - postupuje tým Fiorentina
107. Fagioli
114. Romanczuk (vla.)
23. Mazurek
45+3. Mazurek
49. Mazurek
118. Imaz
Lezzerini (46. de Gea) – Fortini (46. Harrison), Comuzzo, Pongračić, Gosens (C) – Fabbian, Mandragora (62. Fagioli), Ndour – Dodô, Piccoli (89. Kean), Fazzini (62. Solomon, 100. Gudmundsson).
Abramowicz – Wojtuszek (66. Baždar), Pelmard, Vital, Wdowik – A. Pozo (117. Kobajaši), Romanczuk (C), Mazurek (106. Rállis) – Jóźwiak (36. Drachal, 89. Flach), Pululu, Imaz.
Leonardelli – Balbo, Bonanno, Kouadio, Parisi, Ranieri.
Damasiewicz – Kozłowski, Y. Sylla.
7. Comuzzo, 77. Pongračić, 101. Dodô
17. Jóźwiak, 75. Baždar, 94. A. Pozo, 105+1. Romanczuk, 111. Vital
120. Vital
Rozhodčí: Jovanović – Stojković, Simovic (vš. SRB)
Počet diváků: 9431