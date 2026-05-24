Švédský postup do čtvrtfinále bude i přes případnou výhru nad Slováky záležet na výsledcích ostatních týmů a na hráče se samozřejmě valí obrovská vlna kritiky.
Obří švédské fiasko na MS. Tre Kronor jsou po šokující prohře terčem posměchu v Norsku, píše deník Expressen.
„Šílené dobrodružství,“ napsala naopak norská veřejnoprávní televize NRK.
Své emoce neskrýval ani expert norské TV2 Erik Follestad: „Jeden z největších norských hokejových úspěchů všech dob. Švédsko s týmem plným hvězd prostě udolali norští mladíci, které doplnilo pár starých mazáků. Sen o čtvrtfinále teď žije naplno. Norský hokej zkrátka ještě neumřel.“
Deník Dagbladet zase popsal bezprostřední radost komentátora Jörgena Klema hned po závěrečné siréně. „Nemám slov. Skoro se mi chce brečet. Je to ten největší zážitek v mém životě. Tohle není žádný kreslený film nebo vymyšlený příběh. Jsme nejlepší!“ křičel nadšením.
Norsko totiž naposledy porazilo Švédsko na mistrovství světa v roce 2011 v Bratislavě. Tehdy to ale bylo až po samostatných nájezdech.
Tentokrát vše začalo, když Lucas Raymond z Detroitu v první třetině neproměnil trestné střílení a jen o necelou minutu a půl později poprvé z přesilovky udeřil Noah Steen. Na začátku druhé části sice v početní výhodě srovnal Stenberg, ale když pak ve 34. minutě hrál favorit opět přesilovku, ujel do protiútoku znovu Steen. Zasekávačkou u mantinelu si navedl kotouč na osu hřiště a poslal Norsko opět do vedení.
Po druhé třetině to tak ve švédské kabině pořádně vřelo. „Cítili jsme, jak strašně jsou naštvaní. Po druhé třetině na sebe v tunelu do kabin normálně řvali. Byli na sebe zlí a hádali se. V celém švédském týmu byla obrovská frustrace,“ popisoval norský obránce Max Krogdahl.
„Víme, že Švédy nepřejedeme hokejovou krásou. Museli jsme být nepříjemní, hrát tvrdě a dostat se jim pod kůži, což se povedlo. Teď šéfujeme my, ne? Aspoň do příštího zápasu. Je to k**** parádní pocit,“ radostně hlásil norský hrdina Steen.
„Stěžovali si, že se neupravil led. Soustředili se na úplné blbosti, zatímco my jsme dřeli jeden za druhého,“ vysvětloval.
Autor neproměněného nájezdu Raymond sice na začátku třetí části své zaváhání napravil a vyrovnal, jenže v čase 49:11 chyboval při rozehrávce na modré čáře a daroval tak Eiriku Salstenovi vítězný gól na 3:2, který byl zároveň i druhým norským zásahem ve vlastním oslabení.
Švédský kapitán Oliver Ekman-Larsson se sice snažil incident v tunelu zlehčovat, ale sám trenér Sam Hallam po zápase přiznal, že v kabině musel zvýšit hlas. „Nikdo nebyl spokojený a definitivně se hlasy zvýšily. Vyčetl jsem hráčům hlavně nasazení v osobních soubojích,“ hlesl zklamaný kouč.
Doma ve Švédsku mezitím hokejoví experti spustili palbu kritiky. „Je to katastrofa. Přijde mi naprosto nehorázné nastoupit k zápasu a předvést takovýto výkon,“ zuřil ve studiu stanice Viaplay Erik Granqvist. Jeho kolega Mikael Renberg pouze dodal: „To je strašně špatný výsledek.“
Novinář Mats Wennerholm z deníku Aftonbladet zašel ještě dál. Upozornil, že hokej byl poslední sportovní baštou, ve které Švédsko nad Norskem dominovalo. „Teď padla i ta. Sam Hallam má momentálně nakročeno k dalšímu fiasku. Norský kouč ho takticky totálně vyškolil. Pravdou je, že Švédové už nemají postup ve svých rukou a musí bezpodmínečně porazit Slovensko,“ napsal.
A není se čemu divit. Před pěti lety svěřenci Johana Garpenlöva na šampionátu v Rize vůbec poprvé od zavedení play off v roce 1992 nepostoupili do čtvrtfinále, tehdy padli s Rusy 2:3 po nájezdech a ztratili jakoukoliv šanci. Naopak tím zajistili postup českému týmu, který se pod Filipem Pešánem také dlouho obával.
A podobně tomu je i letos ve Švýcarsku, kde další kolaps Švédů zajistil výběru Radima Rulíka s předstihem čtvrtfinále, zatímco Švédové se strachují.
Aktuálně jsou s devíti body na 5. místě a před sebou už mají jediný zápas se Slovenskem. Pokud vyhrají za dva body, nesmí Norsko ve zbývajících dvou duelech (s Českem a Dánskem) vůbec bodovat. Jestliže by z utkání brali tři body, pak Norové nesmí s českým a dánským týmem získat dohromady více než jeden bod.
Osud severské velmoci tak leží v rukou jejich soupeřů. Unikne potupě?