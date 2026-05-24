Kolaps na ledě i hádka v kabině. Švédsko po blamáži s Norskem čelí obrovské kritice

Autor:
  12:03aktualizováno  12:03
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Po prohrách s Kanadou a Českem podlehli švédští hokejisté v sobotu i outsiderovi z Norska. Trápení favorita na světovém šampionátu ve Fribourgu podtrhly dva inkasované góly při vlastních přesilovkách.
Zklamaní švédští hráči po prohraném zápase s Norskem.

Zklamaní švédští hráči po prohraném zápase s Norskem. | foto: Reuters

Trenér švédské reprezentace Sam Hallam během zápasu s Norskem.
Velká radost norského týmu po překvapivém vítězství nad Švédskem.
Norští hokejisté zpívají hymnu po senzačním vítězství 3:2 nad favorizovaným...
Sander Hurrod z Norska (vlevo) a Švéd Jack Berglund
9 fotografií

Švédský postup do čtvrtfinále bude i přes případnou výhru nad Slováky záležet na výsledcích ostatních týmů a na hráče se samozřejmě valí obrovská vlna kritiky.

Obří švédské fiasko na MS. Tre Kronor jsou po šokující prohře terčem posměchu v Norsku, píše deník Expressen.

„Šílené dobrodružství,“ napsala naopak norská veřejnoprávní televize NRK.

Své emoce neskrýval ani expert norské TV2 Erik Follestad: „Jeden z největších norských hokejových úspěchů všech dob. Švédsko s týmem plným hvězd prostě udolali norští mladíci, které doplnilo pár starých mazáků. Sen o čtvrtfinále teď žije naplno. Norský hokej zkrátka ještě neumřel.“

Deník Dagbladet zase popsal bezprostřední radost komentátora Jörgena Klema hned po závěrečné siréně. „Nemám slov. Skoro se mi chce brečet. Je to ten největší zážitek v mém životě. Tohle není žádný kreslený film nebo vymyšlený příběh. Jsme nejlepší!“ křičel nadšením.

Velká radost norského týmu po překvapivém vítězství nad Švédskem.

Norsko totiž naposledy porazilo Švédsko na mistrovství světa v roce 2011 v Bratislavě. Tehdy to ale bylo až po samostatných nájezdech.

Tentokrát vše začalo, když Lucas Raymond z Detroitu v první třetině neproměnil trestné střílení a jen o necelou minutu a půl později poprvé z přesilovky udeřil Noah Steen. Na začátku druhé části sice v početní výhodě srovnal Stenberg, ale když pak ve 34. minutě hrál favorit opět přesilovku, ujel do protiútoku znovu Steen. Zasekávačkou u mantinelu si navedl kotouč na osu hřiště a poslal Norsko opět do vedení.

Po druhé třetině to tak ve švédské kabině pořádně vřelo. „Cítili jsme, jak strašně jsou naštvaní. Po druhé třetině na sebe v tunelu do kabin normálně řvali. Byli na sebe zlí a hádali se. V celém švédském týmu byla obrovská frustrace,“ popisoval norský obránce Max Krogdahl.

Max Krogdahl z Norska a Švéd Ivar Stenberg

„Víme, že Švédy nepřejedeme hokejovou krásou. Museli jsme být nepříjemní, hrát tvrdě a dostat se jim pod kůži, což se povedlo. Teď šéfujeme my, ne? Aspoň do příštího zápasu. Je to k**** parádní pocit,“ radostně hlásil norský hrdina Steen.

„Stěžovali si, že se neupravil led. Soustředili se na úplné blbosti, zatímco my jsme dřeli jeden za druhého,“ vysvětloval.

Autor neproměněného nájezdu Raymond sice na začátku třetí části své zaváhání napravil a vyrovnal, jenže v čase 49:11 chyboval při rozehrávce na modré čáře a daroval tak Eiriku Salstenovi vítězný gól na 3:2, který byl zároveň i druhým norským zásahem ve vlastním oslabení.

Švédský kapitán Oliver Ekman-Larsson se sice snažil incident v tunelu zlehčovat, ale sám trenér Sam Hallam po zápase přiznal, že v kabině musel zvýšit hlas. „Nikdo nebyl spokojený a definitivně se hlasy zvýšily. Vyčetl jsem hráčům hlavně nasazení v osobních soubojích,“ hlesl zklamaný kouč.

Trenér švédské reprezentace Sam Hallam během zápasu s Norskem.

Doma ve Švédsku mezitím hokejoví experti spustili palbu kritiky. „Je to katastrofa. Přijde mi naprosto nehorázné nastoupit k zápasu a předvést takovýto výkon,“ zuřil ve studiu stanice Viaplay Erik Granqvist. Jeho kolega Mikael Renberg pouze dodal: „To je strašně špatný výsledek.“

Novinář Mats Wennerholm z deníku Aftonbladet zašel ještě dál. Upozornil, že hokej byl poslední sportovní baštou, ve které Švédsko nad Norskem dominovalo. „Teď padla i ta. Sam Hallam má momentálně nakročeno k dalšímu fiasku. Norský kouč ho takticky totálně vyškolil. Pravdou je, že Švédové už nemají postup ve svých rukou a musí bezpodmínečně porazit Slovensko,“ napsal.

A není se čemu divit. Před pěti lety svěřenci Johana Garpenlöva na šampionátu v Rize vůbec poprvé od zavedení play off v roce 1992 nepostoupili do čtvrtfinále, tehdy padli s Rusy 2:3 po nájezdech a ztratili jakoukoliv šanci. Naopak tím zajistili postup českému týmu, který se pod Filipem Pešánem také dlouho obával.

A podobně tomu je i letos ve Švýcarsku, kde další kolaps Švédů zajistil výběru Radima Rulíka s předstihem čtvrtfinále, zatímco Švédové se strachují.

Aktuálně jsou s devíti body na 5. místě a před sebou už mají jediný zápas se Slovenskem. Pokud vyhrají za dva body, nesmí Norsko ve zbývajících dvou duelech (s Českem a Dánskem) vůbec bodovat. Jestliže by z utkání brali tři body, pak Norové nesmí s českým a dánským týmem získat dohromady více než jeden bod.

Osud severské velmoci tak leží v rukou jejich soupeřů. Unikne potupě?

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepožadujeme navrácení majetků, zaznělo na sudetském sjezdu. Ocenili Uhdeho

Spisovatel a bývalý ministr kultury Milan Uhde na setkání se sudetskými Němci v...

Kolaps na ledě i hádka v kabině. Švédsko po blamáži s Norskem čelí obrovské kritice

Zklamaní švédští hráči po prohraném zápase s Norskem.

Komentář

Výstava oslích můstků Pražskému hradu nesvědčí. Svatovítský poklad nemá sloužit k politickému školení

Svatovítský poklad - korunovační nebo ostatkový kříž (10. března 2026)

Věčný poutník, jehož cestu lemují desítky cen. Bob Dylan slaví 85. narozeniny

Bob Dylan

Roland Garros ONLINE: Pařížskou misi startují Bouzková, Krejčíková či Menšík

Marie Bouzková hraje bekhend v prvním kole turnaje ve Štrasburku.

Do 30 dní obnovíme provoz lodí v Hormuzu na předválečnou úroveň, tvrdí Írán

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (18. května 2026)

Primitivní vandalství vyvolané politiky, odsoudil Pavel hákové kříže na památníku

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...

Sudetský sjezd: Kritici jdou na pochod a demonstraci. Dorazit má i Zeman a Rajchl

Pietní akce k uctění památky obětí holokaustu na 5. nástupišti brněnského...

Írán popravil muže obviněného za špionáže v době války, represe zesílily

Ilustrační foto

Hrdina RAF Oldřich Hlobil bojoval proti nacismu. Po roce 1948 byl zatčen a degradován na vojína

Oldřich Hlobil

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Na demonstraci v Bělehradu se sešly desítky tisíc lidí. Střetly se s policií

Desítky tisíc lidí se v sobotu sešly v centru Bělehradu na demonstraci za...

Rusko zaútočilo na Ukrajinu mocnou hypersonickou střelou Orešnik. Kyjev hoří

Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.