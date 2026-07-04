ONLINE: Kolumbie - Ghana 0:0, brzká šance Afričanů, Partey míří jen těsně vedle tyče

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  3:22aktualizováno  3:31
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Fotbalisté Kolumbie a Ghany nastupují k osmifinálovému zápasu na MS. | foto: AP

Kolumbijští fotbalisté v utkání s Ghanou uzavírají úvodní kolo vyřazovací fáze mistrovství světa. Favoritem jsou Jihoameričané, kteří bez porážky překvapivě ovládli svou skupinu před Portugalskem. Utkání z amerického Kansas City sledujte v podrobné online reportáži od 3:30.

Výjimečný zápas vyhlíží trenér Ghaňanů Carlos Queiroz, zkušený portugalský kouč v minulosti vedl Kolumbii. Afričané, v jejichž kádru figuruje plzeňský útočník Prince Adu, zkusí poprvé na světových šampionátech zdolat soupeře z Jižní Ameriky.

Kolumbie v posledním zápase skupiny K remizovala s Portugalskem bez branek, favorita nicméně přehrávala. Předtím zdolala DR Kongo 1:0 a Uzbekistán 3:1 a zvítězila i ve dvou přípravných duelech před šampionátem.

Ghana na závěr skupiny L podlehla Chorvatsku 1:2, po výhře 1:0 nad Panamou a bezbrankové remíze s Anglií ale coby třetí z osmičky nejlepších mužstev na třetích pozicích postoupila do vyřazovací fáze.

Týmy se potkají poprvé, jejich maximem na světových šampionátech je jedna účast ve čtvrtfinále. Kolumbijci si zahrají vyřazovací část počtvrté v historii, dosud si připsali jediné vítězství, v roce 2014 v osmifinále porazili Uruguay. Při své minulé účasti před osmi lety vypadli na penalty s Anglií.

Ghaňané věří, že by jim mohla pomoci trenérova zkušenost s kolumbijským celkem. Třiasedmdesátiletý Queiroz vedl soupeřův tým od února 2019 do prosince 2020, kdy byl po debaklech 0:3 s Uruguayí a 1:6 v Ekvádoru v kvalifikaci odvolán. Zkušený kouč se účastní už šestého mistrovství světa.

Týmy z Jižní Ameriky dosud byly pro Ghanu prokletím, stopku jí vystavily při obou předchozích účastech ve vyřazovací fázi. Před 20 lety Afričané v osmifinále prohráli s Brazílií 0:3, o další čtyři roky později vypadli s Uruguayí na penalty, stejnému soupeři podlehli i ve skupinové části na minulém turnaji v Kataru.

Postupující se v osmifinále utká se Švýcarskem, které porazilo 2:0 Alžírsko.

MS ve fotbale 2026
4. 7. 2026 3:30
Zápas probíhá
Kolumbie : Ghana 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
C. Vargas - D. Muňoz, J. Lucumí, D. Sánchez, J. Mojica - J. Arias, J. Lerma, G. Puerta - J. Rodríguez, J. Córdoba, L. Díaz
Sestavy:
L. Ati Zigi - M. Senaya, J. Opoku, D. Luckassen, G. Mensah, T. Partey - I. Williams, C. Yirenkyi, K. Sibo, A. Semenyo - J. Ayew
Náhradníci:
Y. Mina, D. Ospina, S. Arias, J. Quintero, J. Carrascal, R. Ríos, K. Castaño, J. Portilla, W. Ditta, A. Gómez, J. Campaz, L. Suárez, Á. Montero, C. Hernández, D. Machado
Náhradníci:
K. Sulemana, E. Owusu, A. Seidu, A. Fatawu, P. Adu, B. Rahman, J. Anang, A. Mumin, K. Peprah Oppong, J. Adjetey, B. Asare, E. Nuamah, C. Baah, A. Boakye, B. Thomas-Asante
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