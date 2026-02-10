Kombinační sjezd vyhrála vítězka individuálního závodu Američanka Breezy Johnsonová, náskok šesti setin sekundy před Rakušankami Ariane Rädlerovou a Katharinou Huberovou bude v odpoledním slalomu hájit hvězda nejtočivější disciplíny Mikaela Shiffrinová.
Třetí jsou Italky zásluhou Laury Pirovanové, jež pro Martinu Peterliniovou zajistila ztrátu jen 27 setin na vedoucí Američanky. První část kombinace skončila nezdarem pro nejlepší italskou sjezdařku Sofii Goggiaovou, bronzová medailistka z nedělního sjezdu po pádu do cíle nedojela.
Z českých reprezentantek byla rychlejší Barbora Nováková, která zajela 23. čas. Její týmová kolegyně Martina Dubovská se postaví na start slalomu s mankem 4,82 sekundy na nejlepší. Elisa Maria Negri, jež tvoří dvojici s Alenou Labaštovou, dokončila sjezd na 25. místě se ztrátou přes osm sekund.
Z lyžařek, které sjezdařskou část dokončily, byla pomalejší jen Slovenka Katarína Šrobová, jež dokončením závodu umožnila odpolední návrat slalomářské hvězdy Petry Vlhové na soutěžní svahy. Olympijská šampionka ve slalomu z Pekingu 2022 absolvuje první start po dvouleté pauze způsobené vážným zraněním kolena a dvěma operacemi. Ve 14:00 bude první slalomářkou na trati.
V olympijské premiéře nové disciplíny v pondělí zvítězili Švýcaři Tanguy Nef a Franjo von Allmen, česká dvojice Jan Zabystřan s Markem Müllerem obsadila poslední 20. místo.