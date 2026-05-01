Zábranský opět trenérem, na střídačku míří i Erat. Kometa oznámila i deset posil

Kromě nich Kometa přivedla ještě brankáře Eugena Rabčana, obránce Richarda Nedomlela, Lukea Witkowského a Dalimila Mikysku a útočníky Jana Süsse, Maxima Čajkoviče, Silvestera Kuska a Roberta Leina.
Zábranský stál na brněnské střídačce naposledy v roce 2021, v letech 2017 a 2018 s týmem z pozice hlavního kouče oslavil mistrovský titul.
K sobě si bere známé tváře. Spolupracovníky, na které je zvyklý.
Pokorný v minulé sezoně dovedl Kometu k celkovému prvenství, na začátku roku skončil na vlastní žádost. Mužstvo po něm převzal letitý asistent Horáček, úřadující šampioni pod jeho vedením ve čtvrtfinále podlehli Pardubicím (0:4).
Nováčkem v realizačním týmu je Erat, také on ale brněnské prostředí velmi dobře zná. Na závěr kariéry zde strávil čtyři sezony, ani on nechyběl u dvou zlatých tažení.
Pod Zábranským nastupoval jako hráč, oba pak zastávali pozice asistentů u hokejové reprezentace, kde spolupracovali s finským trenérem Karim Jalonenem.
Výrazných změn doznal také brněnský kádr. Jeho součástí jsou i staronové tváře, Kučeřík, Kunc, Mikyska, Čajkovič, Süss a Kusko už v minulosti v klubu působili.
„Pod Špilberkem vyrůstali pod vedením Libora Zábranského a mají ke Kometě a celé jižní Moravě silné pouto,“ píše se v prohlášení na oficiálním webu.
Kučeřík se vrací po dvou sezonách ve Finsku, Kunc strávil uplynulý ročník v AHL na farmě Utahu. Před odchodem do zámoří se velmi dařilo v dresu Olomouce, momentálně bojuje v národním mužstvu o nominaci na světový šampionát.
Ofenzivu doplnil také finský centr Leino, který přichází ze švýcarského Klotenu. Zkušenosti týmu má dodat také šestatřicetiletý Witkowski, jenž nastřádal přes 130 startů v NHL.
Urostlý a silový obránce působil v Tampě a v Detroitu, poslední tři roky hrál v Evropě, vystřídal jednu štaci ve Finsku (Tappara Tampere) a dvě ve Švédsku (Skelleftea, Brynäs).
Kometa získala i Nedomlela, typologicky velmi podobného beka, jenž se po třech sezonách loučí s Třincem. Slovenský gólman Rabčan přichází z Banské Bystrice, o místo mezi třemi tyčemi zabojuje s Alešem Stezkou.
Brno zároveň uvedlo, že jedná o návratu Stanislava Svozila a Jakuba Brabence, dalších dvou odchovanců, kteří působí v zámoří.