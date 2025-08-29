Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs

Po dlouhých sedmi letech se Brňané představili na půdě Ligy mistrů. A jak se jim návrat vydařil! Hned získali skalp finalisty švédské ligy.
Kometa – Brynäs 4:1
Online reportáž
Skóre otevřel v 6. minutě po souhře čtvrté brněnské formace Ekrt. Hráči Brynäs v sestavě s českým reprezentačním obráncem a bývalým hráčem Brna Kempným byli střelecky aktivnější, vyrovnat se jim ale nepodařilo.
Naopak po rychlém protiútoku připravil ve 24. minutě Tomáš Zohorna gól pro obránce Zábranského. Jen o dvě minuty později navíc nejstarší ze známého ze sourozeneckého tria připravil branku pro mladšího Hynka Zohornu a Kometa vedla již 3:0.
Domácí následně nevyužili několik slibných šancí, ale v 35. minutě americký útočník Kopacka snížil. Stezka pak několikrát Brňany podržel a nedovolil severskému týmu více duel zdramatizovat.
Ve třetí třetině měly oba celky několik možností ke skórování, Kometa ale přežila i oslabení a při závěrečné power play soupeře uzavřel skóre Stránský. Stezka si v zápase připsal 27 úspěšných zákroků.
05:58 Ekrt (Chludil, Kos)
23:29 Zábranský (Zohorna)
25:22 Zohorna (Zohorna)
57:01 Stránský (Flek)
33:43 Kopacka (Ölund)
Stezka (Krošelj) – Král, Zábranský, Davidson, Bartejs, Gulaši, Holland, Svoboda – Stránský, Cingel, Flek – Pospíšil, Ilomäki, Kollár – H. Zohorna, T. Zohorna, Zbořil – Kos, Ekrt, Chludil.
Delia (Clara) – Kempný, Kinnvall, Djoos, Hägg, Dahlqvist, Norlinder, Hedin Raftheim – Lindblom, Scott, Rödin – Jonsson-Fjällby, Larsson, Silfverberg – Svrček, Ölund, Kopacka – Pettersson, Vesel, Sundqvist – Hillström.
Rozhodčí: Cabák, Šír – Axman, Hynek
Počet diváků: 4298Přejít na online reportáž
Hradec vstoupil do Ligy mistrů překvapivou porážkou od jediného nováčka soutěže z Odense. Třebaže soupeře vysoko přestřílel, v závěru zápasu promrhal vedení 3:1 a dánský šampion dokonal obrat v nájezdech.
Hradec – Odense 3:4N
Online reportáž
Mountfield se do soutěže elitních evropských týmů vrátil po dvouleté odmlce a roli favorita proti Odense herně potvrzoval od samého začátku.
Velkou převahu poprvé korunoval v deváté minutě pár sekund po skončení přesilovky Tamáši.
Soupeře jinak držel brankář Lundström, který mezi lety 2018 a 2019 chytal druhou nejvyšší českou ligu v Jihlavě, a i díky tomu z ojedinělé šance srovnal Golovkovs, jenž v minulé sezoně zachraňoval v téže soutěži Frýdek-Místek.
Ve druhé třetině se Východočeši prosadili dvakrát, jen jeden gól ale platil. Jergl už po šesti sekundách početní výhody nekompromisně prostřelil Lundströma, za jehož záda poté protlačil kotouč i obránce Dlapa. Radost z první branky v hradeckém dresu mu ale vzala trenérská výzva střídačky Odense, po níž rozhodčí na videu odhalili ofsajd.
Uklidňující třetí gól tak přidal až zkraje třetí části Batna, jenž zblízka poslal do branky prudkou nahrávku Bunnamana. Východočeši měli zápas jednoznačně pod kontrolou, ale v posledních sedmi minutách udělali v obranném pásmu dvě chyby a obě potrestal Brinkman.
Rozhodovaly tak až nájezdy a v nich se prosadil pouze v šesté sérii Thelin, což hostům stačilo k vítězství v jejich historické premiéře v Lize mistrů.
08:21 Tamáši (Miškář, Radil)
26:26 Jergl (Melancon, Nenonen)
41:07 Batna (Bunnaman, Sýkora)
18:07 Golovkovs (K. Jensen, Bergström)
53:07 Brinkman Andersen (M. Jensen, Nielsen)
55:47 Brinkman Andersen (Piroutek, Thelin)
Thelin
Škorvánek (Novotný) – Dlapa, Sýkora, Kovář, Melancon, Vukojevic, Pilař, Šenkeřík, Pláněk – Batna, Bunnaman, Hašek – Nenonen, Klíma, Jergl – Kohout, Tamáši, Radil – Pavlík, Miškář, Pour.
Lundström (Søgaard) – Baastrup, Klee, Larsen, Bergström, Karlsson, Hansen, Jakobsen, Maddock – Piroutek, Brinkman, Thelin – Korsgaard, Popovic, Oden – K. Jensen, Fakt, Golovkovs – Nielsen, Bjerrum, M. Jensen.
Rozhodčí: Květoň, Pražák – Lhotský, Svoboda
Počet diváků: 3463Přejít na online reportáž
15:04 Stenqvist (Gelinas, Ruohamaa)
16:09 Jandric
48:44 Joki (Morand, Saarela)
55:44 Beaucage (Ruohomaa, Haapanen)
07:47 Rochette (Caggiula, Czarnik)
Raanta (Salonen) – Stenqvist, Almari, Viitasalo, Peters, Gelinas, Olsson, Ervasti, Korkka – Beaucage, Ruohomaa, Haapanen, Tuuva, Intonen, Hamalainen, Ikonen, Krannila, Jandric, Saarela, Joki, Morand,
Hughes (Pasche) – Baragano, Niku, Marti, Riat, Heldner, Haas, Vouardoux, Fiedler – Caggiula, Czarnik, Rochette, Riat, Kahun, Zehnder, Fuchs, Jager, Oksanen, Holdener, Prassl, Douay,
Rozhodčí: Brander, Ankersen – Jusi, Mäkinen
4:18 Lindholm (Högberg)
37:10 Peterson (Innala)
59:50 Tömmernes (Innala, Lindholm)
Normann (Johansson) – Tömmernes, Egli, Högberg, Nilsson, Heens, F. Hasa, Wahlberg, N. Hasa – Innala, Peterson, Friberg – Lindholm, Niederbach, Dower – Westergård, Ruotsalainen, Stenberg – Cederqvist, Lasu, Born
Harvey (Vallini) – Barberio, Samuelsson, Gildon, Valentine, Miglioranzi, Di Perna, Larcher – Gersich, Bradley, Gazley – Schneider, Pollock, Di Giacinto – Brunner, Misley, Frank – Frigo, Mantenuto, Marchetti
Rozhodčí: Harnebring, Holm – Nyqvist, Lundgren (SWE)
Počet diváků: 2877
25:31 Grant (Balcers, Trutmann)
36:50 Andrighetto (Frödén, Malgin)
19:30 Roßmy (Miele, Görtz)
52:10 Verlič (Abt, Urbas)
61:03 Urbas (Byström, Jeglič)
Hrubec (Zumbühl, Metzger) – Weber (A), Kukan, Lehtonen, Marti, Trutmann, Geering (C / TS), Olsson, Schwendeler – Åberg, Malgin (A), Andrighetto – Frödén, Grant, Balcers – Bader, Sigrist, Riedi – Baltisberger, Baechler, Henry
Hungerecker (Gudļevskis, Strasen) – Eminger, Byström, Bruggisser, Abt, Jensen, Rausch, Riedell, Büsing – Verlič, Jeglič, Urbas (C / TS) – Görtz, Miele, Roßmy – Mauermann, Friesen (A), Krämmer – Herrmann, Wejse (A), Kinder
Rozhodčí: Cedric Borga (SUI), Julia Kainbergerová (AUT). Čároví: Dominik Altmann (SUI), Baptiste Humair (SUI)
Počet diváků: 2913
00:20 Nissner (T. Raffl, Schneider)
31:07 Monto (Kuru, Lehtonen)
Tolvanen (Kickert, Haitzmann) – Robertson, Corcoran, Nienhuis, Stephens, Wimmer, Lewington, Hörl – T. Raffl, Nissner, Schneider – M. Raffl, St. Denis, Thaler – Schreier, Baltram, Kraus – Böhm, Auer, Lanzinger – Wurzer.
Fučík (Lewartowski) – Viinikainen, Kakkonen, Kaskinen, Bryk, Walli, Pociecha, Bizacki – Łyszczarczyk, Komorski, Heljanko – Lehtonen, Monto, Viitanen – Paś, Kuru, Knuutinen – Drabik, Kucharski, Gościński – Ubowski.
Rozhodčí: Smetana, Gebei – Riecken, Muzsik