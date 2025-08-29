Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs

Autor: ,
  22:09
Páteční večer nabídl další rundu zápasů hokejové Ligy mistrů. Do jejího jedenáctého ročníku vstoupily po Spartě také Hradec a mistrovská Kometa. Východočeši začali slušně, solidně rozehraný domácí zápas proti dánskému Odense, v němž vedli 3:1, ale ztratili 3:4 po nájezdech. To Brňané se proti silnému švédskému Brynäs zaskvěli a doma zvítězili 4:1.
Hokejisté dánského Odense se radují z gólu do sítě Hradce v úvodním zápase Ligy...

Hokejisté dánského Odense se radují z gólu do sítě Hradce v úvodním zápase Ligy mistrů. | foto: ČTK

Brněnský útočník Jan Ekrt (10) v úvodním klání hokejové Ligy mistrů překonává...
Střídačka hokejového Hradce v utkání Ligy mistrů proti Odense. Pokyny předávají...
Švédský útočník Oskar Lindblom z Brynäs posílá k ledu brněnského obránce Libora...
Útočník švédského Brynäs, Jack Kopacka, prostřelil v úvodním klání hokejové...
7 fotografií

Po dlouhých sedmi letech se Brňané představili na půdě Ligy mistrů. A jak se jim návrat vydařil! Hned získali skalp finalisty švédské ligy.

Kometa – Brynäs 4:1

Online reportáž

Skóre otevřel v 6. minutě po souhře čtvrté brněnské formace Ekrt. Hráči Brynäs v sestavě s českým reprezentačním obráncem a bývalým hráčem Brna Kempným byli střelecky aktivnější, vyrovnat se jim ale nepodařilo.

Brněnský útočník Jan Ekrt (10) v úvodním klání hokejové Ligy mistrů překonává brankáře Collina Deliu ze švédského Brynäsu.

Naopak po rychlém protiútoku připravil ve 24. minutě Tomáš Zohorna gól pro obránce Zábranského. Jen o dvě minuty později navíc nejstarší ze známého ze sourozeneckého tria připravil branku pro mladšího Hynka Zohornu a Kometa vedla již 3:0.

Domácí následně nevyužili několik slibných šancí, ale v 35. minutě americký útočník Kopacka snížil. Stezka pak několikrát Brňany podržel a nedovolil severskému týmu více duel zdramatizovat.

Útočník švédského Brynäs, Jack Kopacka, prostřelil v úvodním klání hokejové Ligy mistrů brněnského gólmana Aleše Stezku a snížil stav utkání na 1:3.

Ve třetí třetině měly oba celky několik možností ke skórování, Kometa ale přežila i oslabení a při závěrečné power play soupeře uzavřel skóre Stránský. Stezka si v zápase připsal 27 úspěšných zákroků.

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 29. 8. 2025 19:00
HC Kometa Brno HC Kometa Brno : Brynäs IF Brynäs IF 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Góly:
05:58 Ekrt (Chludil, Kos)
23:29 Zábranský (Zohorna)
25:22 Zohorna (Zohorna)
57:01 Stránský (Flek)
Góly:
33:43 Kopacka (Ölund)
Sestavy:
Stezka (Krošelj) – Král, Zábranský, Davidson, Bartejs, Gulaši, Holland, Svoboda – Stránský, Cingel, Flek – Pospíšil, Ilomäki, Kollár – H. Zohorna, T. Zohorna, Zbořil – Kos, Ekrt, Chludil.
Sestavy:
Delia (Clara) – Kempný, Kinnvall, Djoos, Hägg, Dahlqvist, Norlinder, Hedin Raftheim – Lindblom, Scott, Rödin – Jonsson-Fjällby, Larsson, Silfverberg – Svrček, Ölund, Kopacka – Pettersson, Vesel, Sundqvist – Hillström.

Rozhodčí: Cabák, Šír – Axman, Hynek

Počet diváků: 4298

Přejít na online reportáž

Hradec vstoupil do Ligy mistrů překvapivou porážkou od jediného nováčka soutěže z Odense. Třebaže soupeře vysoko přestřílel, v závěru zápasu promrhal vedení 3:1 a dánský šampion dokonal obrat v nájezdech.

Hradec – Odense 3:4N

Online reportáž

Mountfield se do soutěže elitních evropských týmů vrátil po dvouleté odmlce a roli favorita proti Odense herně potvrzoval od samého začátku.

Velkou převahu poprvé korunoval v deváté minutě pár sekund po skončení přesilovky Tamáši.

Soupeře jinak držel brankář Lundström, který mezi lety 2018 a 2019 chytal druhou nejvyšší českou ligu v Jihlavě, a i díky tomu z ojedinělé šance srovnal Golovkovs, jenž v minulé sezoně zachraňoval v téže soutěži Frýdek-Místek.

Lotyšský útočník Oskars Batna z Hradce Králové (uprostřed) střílí třetí gól, v úvodním kole hokejové Ligy mistrů překonává brankáře Niklase Lundströma z Odense.

Ve druhé třetině se Východočeši prosadili dvakrát, jen jeden gól ale platil. Jergl už po šesti sekundách početní výhody nekompromisně prostřelil Lundströma, za jehož záda poté protlačil kotouč i obránce Dlapa. Radost z první branky v hradeckém dresu mu ale vzala trenérská výzva střídačky Odense, po níž rozhodčí na videu odhalili ofsajd.

Uklidňující třetí gól tak přidal až zkraje třetí části Batna, jenž zblízka poslal do branky prudkou nahrávku Bunnamana. Východočeši měli zápas jednoznačně pod kontrolou, ale v posledních sedmi minutách udělali v obranném pásmu dvě chyby a obě potrestal Brinkman.

Nováček hokejové Ligy mistrů z dánského Odense se na úvod soutěže raduje z překvapivého vítězství na ledě Hradce.

Rozhodovaly tak až nájezdy a v nich se prosadil pouze v šesté sérii Thelin, což hostům stačilo k vítězství v jejich historické premiéře v Lize mistrů.

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 29. 8. 2025 17:30
Mountfield Hradec Králové Mountfield Hradec Králové : Odense Bulldogs Odense Bulldogs 3:4N (1:1, 1:0, 1:2 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
08:21 Tamáši (Miškář, Radil)
26:26 Jergl (Melancon, Nenonen)
41:07 Batna (Bunnaman, Sýkora)
Góly:
18:07 Golovkovs (K. Jensen, Bergström)
53:07 Brinkman Andersen (M. Jensen, Nielsen)
55:47 Brinkman Andersen (Piroutek, Thelin)
Thelin
Sestavy:
Škorvánek (Novotný) – Dlapa, Sýkora, Kovář, Melancon, Vukojevic, Pilař, Šenkeřík, Pláněk – Batna, Bunnaman, Hašek – Nenonen, Klíma, Jergl – Kohout, Tamáši, Radil – Pavlík, Miškář, Pour.
Sestavy:
Lundström (Søgaard) – Baastrup, Klee, Larsen, Bergström, Karlsson, Hansen, Jakobsen, Maddock – Piroutek, Brinkman, Thelin – Korsgaard, Popovic, Oden – K. Jensen, Fakt, Golovkovs – Nielsen, Bjerrum, M. Jensen.

Rozhodčí: Květoň, Pražák – Lhotský, Svoboda

Počet diváků: 3463

Přejít na online reportáž
Hokejová Liga mistrů
1. kolo 29. 8. 2025 17:30
Lukko Rauma Lukko Rauma : HC Lausanne HC Lausanne 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Góly:
15:04 Stenqvist (Gelinas, Ruohamaa)
16:09 Jandric
48:44 Joki (Morand, Saarela)
55:44 Beaucage (Ruohomaa, Haapanen)
Góly:
07:47 Rochette (Caggiula, Czarnik)
Sestavy:
Raanta (Salonen) – Stenqvist, Almari, Viitasalo, Peters, Gelinas, Olsson, Ervasti, Korkka – Beaucage, Ruohomaa, Haapanen, Tuuva, Intonen, Hamalainen, Ikonen, Krannila, Jandric, Saarela, Joki, Morand,
Sestavy:
Hughes (Pasche) – Baragano, Niku, Marti, Riat, Heldner, Haas, Vouardoux, Fiedler – Caggiula, Czarnik, Rochette, Riat, Kahun, Zehnder, Fuchs, Jager, Oksanen, Holdener, Prassl, Douay,

Rozhodčí: Brander, Ankersen – Jusi, Mäkinen

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 29. 8. 2025 19:00
Frölunda HC Frölunda HC : HC Bolzano HC Bolzano 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly:
4:18 Lindholm (Högberg)
37:10 Peterson (Innala)
59:50 Tömmernes (Innala, Lindholm)
Góly:
Sestavy:
Normann (Johansson) – Tömmernes, Egli, Högberg, Nilsson, Heens, F. Hasa, Wahlberg, N. Hasa – Innala, Peterson, Friberg – Lindholm, Niederbach, Dower – Westergård, Ruotsalainen, Stenberg – Cederqvist, Lasu, Born
Sestavy:
Harvey (Vallini) – Barberio, Samuelsson, Gildon, Valentine, Miglioranzi, Di Perna, Larcher – Gersich, Bradley, Gazley – Schneider, Pollock, Di Giacinto – Brunner, Misley, Frank – Frigo, Mantenuto, Marchetti

Rozhodčí: Harnebring, Holm – Nyqvist, Lundgren (SWE)

Počet diváků: 2877

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 29. 8. 2025 19:45
ZSC Lions Curych ZSC Lions Curych : Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins 2:3P (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)
Góly:
25:31 Grant (Balcers, Trutmann)
36:50 Andrighetto (Frödén, Malgin)
Góly:
19:30 Roßmy (Miele, Görtz)
52:10 Verlič (Abt, Urbas)
61:03 Urbas (Byström, Jeglič)
Sestavy:
Hrubec (Zumbühl, Metzger) – Weber (A), Kukan, Lehtonen, Marti, Trutmann, Geering (C / TS), Olsson, Schwendeler – Åberg, Malgin (A), Andrighetto – Frödén, Grant, Balcers – Bader, Sigrist, Riedi – Baltisberger, Baechler, Henry
Sestavy:
Hungerecker (Gudļevskis, Strasen) – Eminger, Byström, Bruggisser, Abt, Jensen, Rausch, Riedell, Büsing – Verlič, Jeglič, Urbas (C / TS) – Görtz, Miele, Roßmy – Mauermann, Friesen (A), Krämmer – Herrmann, Wejse (A), Kinder

Rozhodčí: Cedric Borga (SUI), Julia Kainbergerová (AUT). Čároví: Dominik Altmann (SUI), Baptiste Humair (SUI)

Počet diváků: 2913

Hokejová Liga mistrů
1. kolo 29. 8. 2025 20:20
zápas probíhá
EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg : GKS Tychy GKS Tychy 1:1 (1:0, 0:1, -:-)
Góly:
00:20 Nissner (T. Raffl, Schneider)
Góly:
31:07 Monto (Kuru, Lehtonen)
Sestavy:
Tolvanen (Kickert, Haitzmann) – Robertson, Corcoran, Nienhuis, Stephens, Wimmer, Lewington, Hörl – T. Raffl, Nissner, Schneider – M. Raffl, St. Denis, Thaler – Schreier, Baltram, Kraus – Böhm, Auer, Lanzinger – Wurzer.
Sestavy:
Fučík (Lewartowski) – Viinikainen, Kakkonen, Kaskinen, Bryk, Walli, Pociecha, Bizacki – Łyszczarczyk, Komorski, Heljanko – Lehtonen, Monto, Viitanen – Paś, Kuru, Knuutinen – Drabik, Kucharski, Gościński – Ubowski.

Rozhodčí: Smetana, Gebei – Riecken, Muzsik

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.