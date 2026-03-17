Extraliga zažila duel bez vyloučení. Jenže trestat se mělo před vítězným gólem

  16:24
Třináct tisíc tři sta šedesát sedm zápasů viděli hokejoví fanoušci v historii české extraligy a ani jednou se nestalo, že by se jeden jediný duel obešel bez vyloučeného. Až páteční, 13 368. v pořadí mezi Kometou a Českými Budějovicemi zapsal takovou kuriozitu. Jenže vylučovat se mělo. A přehlédnutý faul vyústil v postupový gól Brna do čtvrtfinále.

Hráči Komety si vychutnávají postup do čtvrtfinále. | foto: ČTK

Sedm minut a kousek zbývalo do konce třetí třetiny a Kometa s Motorem hrála vyrovnaně 2:2, když v rohu za českobudějovickou bránou brněnský útočník Tomáš Zohorna přesekl domácímu obránci Pavlu Pýchovi hokejku.

Pýcha kvůli tomu ztratil puk a získal ho právě Zohorna. Ačkoliv se v tu chvíli mělo vylučovat, hlavní sudí Jan Hribik s Luďkem Pilným faul přešli. Nejspíš ho přes ostatní těla hráčů neviděli.

Zohorna tak mohl nahrát Kristiánu Pospíšilovi a ten prostřelil brankáře Milana Kloučka. Motor už srovnat nestihl, prohrál 2:3 a celkově v sérii předkola play off 1:3. Sezona tak pro něj skončila.

„Vadí mi to, protože to rozhodlo zápas. Byl to faul, který ovlivnil zápas a ukončil sérii. Byl to jasný faul,“ kritizoval přehlédnuté seknutí ve studiu Oneplay Sport expert Václav Nedorost (pro kontext je třeba uvést, že Nedorost v této sezoně působil v Motoru jako manažer mládeže a po sezoně převezme pozici sportovního manažera klubu).

Na tomto případu se ukazuje, že rozhodčí mají významný vliv na dění na ledě. V play off mohou jedním špatným rozhodnutím přispět k tomu, že týmu skončí sezona, jako se to stalo právě v tomto případě u Jana Hribika s Luďkem Pilným. Hráči přijdou o vrchol sezony a fanoušci o další emotivní zápasy, což pro kluby znamená také ztrátu příjmů.

Redakce iDNES.cz oslovila Asociaci profesionálních klubů (APK) a komisi rozhodčích s žádostí o komentář. Nemělo se vylučovat? Řeší chybu sudích oficiální cestou?

Podstatné v celém příběhu je nakonec i to, že sám Motor podnět k řešení nepodal, oficiálně si na přeseknutí hole nestěžoval.

APK skrze svého PR manažera Pavla Novotného odpověděla: „Dlouhodobě se nevyjadřujeme ke každému dvouminutovému zákroku. A vzhledem k tomu, že klub žádnou připomínku nevznesl, považujeme zápas za uzavřený.“

Z toho se dá vydedukovat i to, že ani sama APK případ formálně neřešila a sudím Janu Hribikovi s Luďkem Pilným žádný trest nedala, takže se budou moci zapojit i do další fáze play off.

Ostatně oba sudí jsou velmi aktivní v tuzemském hokeji, Pilný odbruslil na dvě stě zápasů v nejvyšší soutěži, Hribik píská šestnáctou sezonu v extralize.

Přesto ani on neunikne chybám. Letos v lednu v rámci 41. kola mu komise rozhodčích za chybně neuznaný nájezd libereckého hokejisty proti Pardubicím spolu s kolegou Jakubem Zeliskou zastavila nominaci na další utkání.

A že extraliga viděla v pátek historicky první zápas bez vyloučení? „Je to určitě statistická kuriozita. Je jasné, že takový zápis nebývá k vidění. Pro nás jako řídící orgán soutěže ale nejde o klíčový parametr,“ odpověděla APK.

