Šimek slávistu Provoda nefauloval, říká komise. Sudí penaltu nenařídil správně

„Faul, penalta,“ zlobili se slávističtí fanoušci.
Trenér Jindřich Trpišovský mezi lavičkami protestoval. „Vím, jaký je Lukáš Provod hráč. Že nepadá a z každé situace chce dát gól. Takže jakmile jde k zemi, mám za to, že musel být faulovaný,“ prohlásil Trpišovský na tiskové konferenci.
Sudí Lukáš Nehasil však měl jiný názor. „Taky tomu pádu trochu přidal a pro mě taková situace není na pokutový kop. Ke kontaktu došlo, ale byl drobný,“ vysvětlil Nehasil.
Druhý den po analýze s ním komise rozhodčích souhlasila.
„Kontakt mezi hráči nebyl příčinou Provodova pádu a rozhodčí správně pokutový kop nenařídil,“ oznámila.
Komise po každém kole veřejně komentuje čtyři sporné, křiklavé či diskutabilní momenty, které si vyžádají novináři.
V zápase v Pardubicích se vrátila i k vyloučení slávisty Oscara Dorleyho. „Šlo o nešťastný zákrok. Ale Oscar zezadu šlápl soupeři na achilovku, čímž jednoznačně ohrozil jeho zdraví. Na základě intervence VAR rozhodčí správně Oscara vyloučil za surovou hru,“ řekla komise.
Správné rozhodnutí učil především videoasistent Jan Beneš, protože Nehasil na hřišti odpískal jen přestupek bez osobního trestu.
V utkání Dukly se Spartou (0:3) si domácí hráči za stavu 0:1 na začátku druhé půle stěžovali, že rozhodčí Marek Radina pro ně nenařídil penaltu za souboj Marcela Čermáka ze Sivertem Mannsverkem.
„V detailním záběru je patrné, že Mannsverk nejdřív hrál míč a následně došlo k nezaviněnému kontaktu mezi hráči. O přestupek se nejednalo,“ oznámila komise.
Sporný moment nastal v duelu Mladé Boleslavi s Bohemians (2:2) při druhé brance hostů. Po centru z levé strany domácí gólman Jiří Floder chytá míč, ale pak se střetne s protivníkem Lukášem Hůlkou. Následně při pádu na zem míč neudrží a hostující David Lischka ze dvou metrů doklepává do prázdné brány.
„Šlo o hraniční situaci, ale spíš se přikláníme k názoru, že se jednalo o regulérní souboj o míč. Hůlka vyskočil výš než brankář, ruce měl přirozeně u těla a neudělal ani žádný pohyb směrem k brankáři. Z těchto důvodů se jednalo o dovolený způsob hry a branka byla správně uznána,“ vysvětlila komise.
Pokud by sudí Stanislav Volek odpískal faul útočícího hráče a následně gól neuznal, VAR by neintervenoval. Komise by mu verdikt jako chybu nejspíš nevytkla.