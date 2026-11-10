Komise rozhodčích: Brunes fauloval, branka Sparty v Plzni platit neměla

Norský útočník na začátku 17. minuty sám před brankářem otevřel skóre šlágru, který v Plzni skončil remízou 1:1. Západočeši cítili velkou křivdu, byli přesvědčeni, že je sudí v čele s hlavním Dominikem Starým v důležitém momentu výrazně poškodili. Gól platil, nezasáhl ani videorozhodčí Marek Radina, byť z opakovaných záběrů bylo patrné, že Brunes těsně před vápnem trefil Dweha do nohy.
„Je až s podivem, že VAR (videorozhodčí) do toho nevstoupil a vyřešili to asi za 20 vteřin. Je to škoda, protože nás to stálo body. Už to nevrátíme, ale myslím, že na takové úrovni by se to mělo řešit daleko líp,“ prohlásil plzeňský trenér Radoslav Kováč.
Komise dala Viktorii za pravdu, Brunes před vápnem Dweha fauloval. Následovat měl přímý kop ve prospěch domácích. „Útočící hráč podrazil obránce těsně předtím, než získal míč a vstřelil branku,“ vysvětlila komise.
Komise rozhodčích pod vedením nového předsedy Španěla Carlose Close Gómeze v úvodu sezony upustila od předchozí praxe komentování sporných verdiktů. Od 10. prvoligového kola se však znovu vyjadřuje ke čtyřem situacím. Nově je vybírá pouze vysílatel soutěže Oneplay Sport, nikoliv zástupci dalších médií. Komise zároveň zveřejňuje komunikaci mezi sudími a videorozhodčími u přezkoumávaných situací u monitoru.
V dalších třech vybraných momentech z uplynulého kola arbitři nechybovali. Sudí Daniel Vokoun v duelu Slavie s Artisem Brno správně udělil hostujícímu Michalu Jeřábkovi už v 11. minutě druhou žlutou kartu, kapitán ligového nováčka zasáhl soupeře loktem bezohledně do hrudníku. Pražané v přesilovce zvítězili hladce 4:1.
V utkání Liberce s Bohemians 1905 rozhodčí Jan Všetečka v souladu s pravidly nařídil penaltu pro domácí za ruku Mathewse Bandy ve vápně. Vasil Kušej v 72. minutě z pokutového kopu rozhodl o vítězství Slovanu 1:0. Zároveň sudí v nastavení prvního poločasu správně neudělil žlutou kartu za faul na hostujícího Jana Matouška na polovině na hřiště, díky výhodě od rozhodčího totiž mohla pokračovat slibně se rozvíjející akce Pražanů.